Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada

O Paysandu começou a temporada de 2025 com grandes expectativas. Após garantir a permanência na Série B em 2024, para este ano o objetivo era brigar pelo acesso. No entanto, os planos não foram concretizados e, apesar de o clube ter conquistado dois títulos, até o momento, o Papão perdeu mais jogos do que ganhou.

Nesta temporada, o Bicola já disputou 48 jogos por cinco competições diferentes: Copa Verde, Campeonato Paraense, Supercopa Grão-Pará, Copa do Brasil e Série B. Nestes jogos, o clube conquistou 15 vitórias, 17 empates e 16 derrotas, amargando mais reveses do que triunfos no ano.

No geral, o clube bicolor tem pouco mais de 43% de aproveitamento no ano até o momento. Mas, fazendo o recorte do Campeonato Brasileiro, o cenário é ainda menos positivo: das 16 derrotas do Bicola, 12 são no Brasileirão.

O Paysandu tem amargado uma campanha ruim no campeonato e é o lanterna da competição. São apenas quatro vitórias e 10 empates em 26 rodadas, fazendo o clube ter apenas 28% de aproveitamento em toda a disputa e brigar contra o temido rebaixamento.

Desde o início da temporada, a equipe apresentou algumas instabilidades. Logo no Parazão, a diretoria trocou Márcio Fernandes por Luizinho Lopes. Apesar da conquista da Copa Verde, o início da campanha na Série B não foi o esperado.

O time ficou 11 partidas sem vencer e só conquistou a primeira vitória quando Claudinei Oliveira assumiu o comando na 12ª rodada da Série B.

Com o treinador, o Paysandu conseguiu vencer outras três partidas, mas estagnou e está há nove jogos sem conquistar uma vitória na competição. Em uma tentativa de reverter a situação, a diretoria trouxe de volta Márcio Fernandes. O técnico fez sua reestreia à frente do time no último sábado (13), contra o América-MG. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Neste sábado (20), fora de casa, o Papão vai encarar o Goiás-GO, vice-líder, para ao menos igualar o número de vitórias e derrotas da temporada e tentar desgarrar da última posição da tabela.