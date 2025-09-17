Capa Jornal Amazônia
Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada

Papão não conseguiu estabilidade no Campeonato Brasileiro

Papão não vence há nove partidas (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu começou a temporada de 2025 com grandes expectativas. Após garantir a permanência na Série B em 2024, para este ano o objetivo era brigar pelo acesso. No entanto, os planos não foram concretizados e, apesar de o clube ter conquistado dois títulos, até o momento, o Papão perdeu mais jogos do que ganhou.

Nesta temporada, o Bicola já disputou 48 jogos por cinco competições diferentes: Copa Verde, Campeonato Paraense, Supercopa Grão-Pará, Copa do Brasil e Série B. Nestes jogos, o clube conquistou 15 vitórias, 17 empates e 16 derrotas, amargando mais reveses do que triunfos no ano.

No geral, o clube bicolor tem pouco mais de 43% de aproveitamento no ano até o momento. Mas, fazendo o recorte do Campeonato Brasileiro, o cenário é ainda menos positivo: das 16 derrotas do Bicola, 12 são no Brasileirão.

O Paysandu tem amargado uma campanha ruim no campeonato e é o lanterna da competição. São apenas quatro vitórias e 10 empates em 26 rodadas, fazendo o clube ter apenas 28% de aproveitamento em toda a disputa e brigar contra o temido rebaixamento.

Desde o início da temporada, a equipe apresentou algumas instabilidades. Logo no Parazão, a diretoria trocou Márcio Fernandes por Luizinho Lopes. Apesar da conquista da Copa Verde, o início da campanha na Série B não foi o esperado.

O time ficou 11 partidas sem vencer e só conquistou a primeira vitória quando Claudinei Oliveira assumiu o comando na 12ª rodada da Série B.

Com o treinador, o Paysandu conseguiu vencer outras três partidas, mas estagnou e está há nove jogos sem conquistar uma vitória na competição. Em uma tentativa de reverter a situação, a diretoria trouxe de volta Márcio Fernandes. O técnico fez sua reestreia à frente do time no último sábado (13), contra o América-MG. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Neste sábado (20), fora de casa, o Papão vai encarar o Goiás-GO, vice-líder, para ao menos igualar o número de vitórias e derrotas da temporada e tentar desgarrar da última posição da tabela.

