UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91%

O Paysandu não conseguiu, mais uma vez, um resultado positivo diante da torcida e empatou por 0 a 0 com o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Papão chegou ao nono jogo sem vitória e segue na lanterna da competição, com apenas 21 pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense, que já eram baixas, zeraram, enquanto a probabilidade de rebaixamento aumentou significativamente. A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu subiu de 90,2% para 91,7%, e as chances de acesso à Série A caíram de 0,001% para 0% nesta rodada.

VEJA MAIS

Na próxima partida, o Papão enfrenta o Goiás, vice-líder da Série B, em Goiânia, pela 27ª rodada. Diante de um adversário que luta na parte de cima da tabela, os paraenses precisarão de um bom resultado para seguir na briga pela permanência no campeonato.

Apesar da grande diferença na tabela, a situação do Paysandu poderia ter se agravado. Equipes que lutam para escapar do Z-4, como América-MG, Amazonas-AM e Volta Redonda, assim como o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona, não venceram seus jogos, mantendo a diferença de pontos inalterada em relação ao início da rodada.

Um resultado positivo contra o Goiás é fundamental para que o Paysandu mantenha viva a esperança de escapar do rebaixamento. O time entra em campo no próximo sábado (20), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.