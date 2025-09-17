UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha Pedro Garcia 17.09.25 11h03 UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu subiu de 90,2% para 91,7% (FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Paysandu não conseguiu, mais uma vez, um resultado positivo diante da torcida e empatou por 0 a 0 com o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Papão chegou ao nono jogo sem vitória e segue na lanterna da competição, com apenas 21 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense, que já eram baixas, zeraram, enquanto a probabilidade de rebaixamento aumentou significativamente. A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu subiu de 90,2% para 91,7%, e as chances de acesso à Série A caíram de 0,001% para 0% nesta rodada. VEJA MAIS Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR Camisa do Círio 2025 do Paysandu: veja fotos do novo modelo Clube manteve tradição no design e destacou a devoção da torcida a Nossa Senhora de Nazaré Na próxima partida, o Papão enfrenta o Goiás, vice-líder da Série B, em Goiânia, pela 27ª rodada. Diante de um adversário que luta na parte de cima da tabela, os paraenses precisarão de um bom resultado para seguir na briga pela permanência no campeonato. Apesar da grande diferença na tabela, a situação do Paysandu poderia ter se agravado. Equipes que lutam para escapar do Z-4, como América-MG, Amazonas-AM e Volta Redonda, assim como o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona, não venceram seus jogos, mantendo a diferença de pontos inalterada em relação ao início da rodada. Um resultado positivo contra o Goiás é fundamental para que o Paysandu mantenha viva a esperança de escapar do rebaixamento. O time entra em campo no próximo sábado (20), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada Papão não conseguiu estabilidade no Campeonato Brasileiro 17.09.25 11h57 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 VOLTA PRA CASA Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá' Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão 16.09.25 20h18 PREPARAÇÃO Bryan Borges traça caminho para vencer o Goiás: 'Temos que aproveitar isso' Lanterna da Série B com 22 pontos, Paysandu encara o vice-líder Goiás, que terá sete desfalques, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha. Jogador afirma que equipe encara a partida como “uma final” e destaca evolução do time. 16.09.25 20h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56