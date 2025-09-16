Camisa do Círio 2025 do Paysandu: veja fotos do novo modelo

O Círio de Nazaré e o futebol se encontraram mais uma vez em Belém. Na noite desta terça-feira (16), o Paysandu apresentou oficialmente sua camisa comemorativa do Círio 2025 durante evento na Casa de Plácido. O lançamento também contou com os modelos de Remo, Tuna Luso e Vasco da Gama, primeira equipe de fora do Pará a integrar a tradição.

A ação faz parte do Projeto Selo do Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré, que une fé, esporte e solidariedade. Parte da arrecadação com as vendas será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio.

Camisa do Paysandu para o Círio 2025

O Paysandu manteve a tradição no design. O uniforme é predominantemente branco, com a imagem de Nossa Senhora centralizada em azul claro. A diretoria do clube ressaltou que o modelo “carrega a história e a espiritualidade de milhões que caminham juntos, ano após ano, ao lado de Nossa Senhora”.

O Paysandu apresentou oficialmente sua camisa comemorativa do Círio 2025 (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

As camisas já podem ser adquiridas nas lojas oficiais do Papão e no site do Círio.

