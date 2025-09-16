Capa Jornal Amazônia
Bryan Borges traça caminho para vencer o Goiás: 'Temos que aproveitar isso'

Lanterna da Série B com 22 pontos, Paysandu encara o vice-líder Goiás, que terá sete desfalques, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha. Jogador afirma que equipe encara a partida como “uma final” e destaca evolução do time.

O Liberal
fonte

Bryan pode pintar novamente na esquerda, por opção de Márcio Fernandes (Jorge Luís Toti/Paysandu)

“A gente tem que aproveitar isso”, disse Bryan Borges sobre os sete desfalques do Goiás para o duelo deste sábado (20), pela 27ª rodada da Série B. O Paysandu, pressionado na lanterna e a seis pontos de sair do Z4, tenta transformar a baixa do adversário em esperança de reação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Pressionado e com a corda no pescoço, o Paysandu iniciou ontem a preparação para encarar o Goiás em um duelo que Bryan Borges classifica como totalmente possível de vencer. O vice-líder da competição soma 45 pontos, enquanto o Papão amarga a última posição com 22. A diferença para o Botafogo-SP, primeiros fora do Z4, é de seis pontos, faltando 12 jogos para o termo.

O Goiás chega fragilizado, com três jogadores que foram expulsos na confusão após o empate com o Coritiba — Anselmo Ramon, Marcão e Benítez (que ainda cumprem dois jogos de suspensão) —, além de quatro atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o goleiro Thiago Rodrigues (que dá lugar ao titular Tadeu), o lateral Lucas Lovat, o volante Gonzalo Freitas e o atacante Wellington Rato.

“A gente tem que aproveitar isso, traga ao nosso favor esses desfalques pra que a gente venha vencer a partida”, afirmou Bryan.

O Paysandu busca superar a fase seguinte após dois tropeços em casa — derrota de virada para o Volta Redonda e empate sem gols com o América-MG. Já são 9 jogos sem vencer e o tempo parece caminhar ladeira abaixo do rumo da Série C 2026. Mas para o lateral, nada de jogar a toalha, é hora de mostrar que o seletivo pode acontecer. “A gente tem qualidade pra vencer esse jogo”, disse.

Pontaria

Segundo o lateral, o elenco bicolor tem treinado finalizações, apontadas por Márcio Fernandes como o ponto fraco da equipe. “Essa semana vamos trabalhar bastante finalizações, o último terço, pra que a gente venha a ser letal e faça os gols que a gente precisa”, afirmou o jogador.

Bryan também destacou o conhecimento do adversário e a qualidade do gramado da Serrinha como fatores que podem favorecer o Papão. "Jogamos com eles diversas vezes e a gente sabe quem está do outro lado, vai ser difícil, mas temos total qualidade pra vencer esse jogo. (…) O campo da Serrinha todo mundo sabe que é bom, isso vai nos ajudar pra sair com o resultado positivo", analisou.

Atuando improvisado na lateral-esquerda, o atleta disse estar confortável e disposto a contribuir onde for necessário. “Eu sempre deixei claro que independente do lugar onde jogar, quero ajudar e dar meu melhor, o Márcio gosta de eu jogar na lateral-esquerda, me sinto confortável, me sinto bem jogando nessa posição”, concluiu.

Paysandu
.
