Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 14.10.25 18h30 O Remo soma 22 pontos a mais que o Paysandu na Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal) Paysandu x Remo disputam hoje, terça-feira (14/05), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O Re-Pa será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo? A partida poderá ser assistida pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Você pode acompanhar também no lance a lance de O Liberal e na Rádio Liberal+: Como as equipes chegam para o jogo? O Remo está em 8° lugar na Série B e acumula um total de 48 pontos, 12 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 29 gols sofridos. O Leão passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. Já o Papão está na lanterna da competição e soma 26 pontos, 5 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O último Re-Pa foi realizado no dia 21 de junho, pela 13° rodada da Série B, e terminou com vitória de 1 a 0 para o Paysandu. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Paysandu x Remo: prováveis escalações Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; André Lima, Ronaldo Henrique e Denner (Gustavo Nicola); Garcez (Rossi) e Diogo Oliveira (Denilson). Técnico: Márcio Fernandes. Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida), Sávio; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Diego Hernandez, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira. FICHA TÉCNICA Paysandu x Remo Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA) Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 19h30 ÚLTIMAS EM FUTEBOL TUDO PRONTO Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B. 14.10.25 19h07 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série Chapecoense e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 Clássico de história Re-Pa no dia de jogo da Seleção? Coincidência de hoje pode se repetir. Saiba quem ganhou Clube do Remo conquistou o título paraense de 1999 no mesmo dia em que o Brasil eliminou a Argentina na Copa América 14.10.25 17h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30