Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B

Paysandu x Remo disputam hoje, terça-feira (14/05), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O Re-Pa será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Você pode acompanhar também no lance a lance de O Liberal e na Rádio Liberal+:

Como as equipes chegam para o jogo?

O Remo está em 8° lugar na Série B e acumula um total de 48 pontos, 12 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 29 gols sofridos. O Leão passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Já o Papão está na lanterna da competição e soma 26 pontos, 5 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

O último Re-Pa foi realizado no dia 21 de junho, pela 13° rodada da Série B, e terminou com vitória de 1 a 0 para o Paysandu.

Paysandu x Remo: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; André Lima, Ronaldo Henrique e Denner (Gustavo Nicola); Garcez (Rossi) e Diogo Oliveira (Denilson). Técnico: Márcio Fernandes.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida), Sávio; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Diego Hernandez, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Remo

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 19h30