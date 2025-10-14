Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal e Mauritânia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Senegal soma 14 pontos a mais que a Mauritânia no Grupo B das eliminatórias africanas (Facebook/ @fsfOfficielle)

Senegal x Mauritânia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Senegal x Mauritânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Senegal lidera invicto o Grupo B das eliminatórias africanas e acumula 6 vitórias, 3 empates, 18 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Mauritânia é a vice-lanterna do mesmo grupo e soma 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

Senegal x Mauritânia: prováveis escalações

Senegal: Mendy; Diouf, Niakhate, Koulibaly e Diatta; Gueye e Sarr; Sadio Mané, Ndiaye e Ismaila Sarr; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Mauritânia: Sarr; Abeid, El Abd, Ba e Keita; Magassa e Mouhsine; Koita, Lekoueiry e Amar; Diallo. Técnico: Aritz López.

FICHA TÉCNICA
Senegal x Mauritânia
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal
Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Senegal

Mauritânia

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal e Mauritânia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

14.10.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim e Quênia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

14.10.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Marrocos x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

14.10.25 15h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Espanha e Bulgária jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

14.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Eliminatórias da Copa do Mundo

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.10.25 6h30

Zoação

Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C'

Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém

14.10.25 11h25

É dia de clássico

Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B

Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento.

14.10.25 10h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

14.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda