Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal x Mauritânia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Mauritânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Senegal lidera invicto o Grupo B das eliminatórias africanas e acumula 6 vitórias, 3 empates, 18 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Mauritânia é a vice-lanterna do mesmo grupo e soma 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Senegal x Mauritânia: prováveis escalações

Senegal: Mendy; Diouf, Niakhate, Koulibaly e Diatta; Gueye e Sarr; Sadio Mané, Ndiaye e Ismaila Sarr; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Mauritânia: Sarr; Abeid, El Abd, Ba e Keita; Magassa e Mouhsine; Koita, Lekoueiry e Amar; Diallo. Técnico: Aritz López.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Mauritânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h