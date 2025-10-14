Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

Argélia x Uganda disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Hocine Aït Ahmed, em Boukhalfa, Argélia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argélia x Uganda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Uganda é vice-líder do Grupo G e acumula um total de 6 vitórias, 3 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Argélia lidera o mesmo grupo e soma 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 22 gols marcados e 7 gols sofridos.

Argélia x Uganda: prováveis escalações

Argélia: Mandrea; Mandi, Bensebaini, Tougai, Atal; Bentaleb, Zerrouki, Chaibi; Gouiri, Slimani, Mahrez. Técnico: Vladimir Petković.

Uganda: Watenga; Bwomono, Lwaliwa, Muleme, Semakula; Mugume, Ssekiganda; Mutyaba, Mato, Omedi; Mukwala. Técnico: Paul Put.

FICHA TÉCNICA

Argélia x Uganda

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Hocine Aït Ahmed, em Boukhalfa, Argélia

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h