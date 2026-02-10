Rossi pega pênalti, Flamengo ganha do Vitória e desencanta no Brasileirão

Ainda sem apresentar um bom futebol, o Flamengo pelo menos desencantou no Campeonato Brasileiro. Eficiente nas poucas vezes que subiu ao ataque, superou o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira, no Barradão, em Salvador, na abertura da terceira rodada. O triunfo só foi possível graças ao goleiro Rossi, que defendeu a penalidade cobrada por Renato Kayzer e evitou o empate.

O Flamengo de Filipe Luís está longe do supertime da temporada passada. Acumula erros de passes e desperdiça transições, mostrando pouca eficiência. Na partida desta noite, foram dois chutes certos apenas no primeiro tempo, o que foi o suficiente para construir o resultado, com belo gol de Erick Pulgar e outro de Everton Cebolinha.

O Vitória foi superior boa parte dos 90 minutos, além do gol de Matheuzinho e o pênalti perdido por Kayzer, o time de Jair Ventura abusou dos erros de finalizações. Mas mostrou outra postura depois da goleada (5 a 1) sofrida para o Palmeiras na última rodada.

Com o resultado, o Flamengo agora soma quatro pontos e aparece momentaneamente na oitava colocação. Já o Vitória conheceu sua segunda derrota seguida e é o 13º, com apenas três pontos conquistados na estreia diante do Remo.

O Flamengo começou a partida como nos últimos jogos. Sem conseguir se impor, abusou dos erros de passes na tentativa de furar o bloqueio da defesa adversária. Mesmo assim, aos 14 minutos, Everton serviu Pulgar, que acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar. Mesmo após o gol, a ineficiência seguia longe do time carioca.

Buscando aproveitar seu melhor momento, o Vitória passou a ser mais incisivo com a bola nos pés, jogando na falha carioca. Aproveitando o erro de Rossi, Baralhas quase empatou. Até que aos 48, o Flamengo foi fatal nos dois chutes a gol que teve. Ortiz lançou Everton, que dominou e bateu cruzado para ampliar.

Na volta do intervalo, o Vitória conseguiu traduzir suas oportunidades em gol. Tirando proveito de nova falha defensiva, Matheuzinho pegou a sobra na área para diminuir, aos seis. O Flamengo sentiu o golpe e se desorganizou em campo. Cedendo espaço, Nathan Mendes avançou e foi derrubado dentro da área por Alex Sandro.

Renato Kayzer teve a chance de igualar o marcador, mas brilhou a estrela de Rossi, que voou para defender a penalidade cobrada com força. A pressão baiana seguiu, Baralhas viu seu chute passar próximo à trave. Na reta final, enfim o Flamengo conseguiu ter mais o controle da bola, diminuiu a intensidade do Vitória para desencantar no Brasileirão.

O Flamengo agora vira a chance para o Campeonato Carioca, onde encara o Botafogo em jogo único das quartas de final, no domingo, às 17h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Vitória volta a campo somente na quarta-feira (dia 18), pela oitava rodada do Campeonato Baiano, diante do Bahia de Feira, também no Barradão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

VITÓRIA - Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Caíque, Baralhas, Dudu (Emmanuel Martínez) e Matheuzinho (Cantalapiedra); Erick (Marinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (De la Cruz), Erick Pulgar e Arrascaeta (Bruno Henrique); Lucas Paquetá (Carrascal), Pedro (Plata) e Everton (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Erick Pulgar, aos 14, Everton aos 48 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho, Renato Kayzer, Emmanuel Martínez, Léo Pereira, Evertton Araújo e Everton.

RENDA - R$ 843.664,00.

PÚBLICO - 27.080 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).