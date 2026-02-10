Rossi pega pênalti, Flamengo ganha do Vitória e desencanta no Brasileirão Estadão Conteúdo 10.02.26 23h47 Ainda sem apresentar um bom futebol, o Flamengo pelo menos desencantou no Campeonato Brasileiro. Eficiente nas poucas vezes que subiu ao ataque, superou o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira, no Barradão, em Salvador, na abertura da terceira rodada. O triunfo só foi possível graças ao goleiro Rossi, que defendeu a penalidade cobrada por Renato Kayzer e evitou o empate. O Flamengo de Filipe Luís está longe do supertime da temporada passada. Acumula erros de passes e desperdiça transições, mostrando pouca eficiência. Na partida desta noite, foram dois chutes certos apenas no primeiro tempo, o que foi o suficiente para construir o resultado, com belo gol de Erick Pulgar e outro de Everton Cebolinha. O Vitória foi superior boa parte dos 90 minutos, além do gol de Matheuzinho e o pênalti perdido por Kayzer, o time de Jair Ventura abusou dos erros de finalizações. Mas mostrou outra postura depois da goleada (5 a 1) sofrida para o Palmeiras na última rodada. Com o resultado, o Flamengo agora soma quatro pontos e aparece momentaneamente na oitava colocação. Já o Vitória conheceu sua segunda derrota seguida e é o 13º, com apenas três pontos conquistados na estreia diante do Remo. O Flamengo começou a partida como nos últimos jogos. Sem conseguir se impor, abusou dos erros de passes na tentativa de furar o bloqueio da defesa adversária. Mesmo assim, aos 14 minutos, Everton serviu Pulgar, que acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar. Mesmo após o gol, a ineficiência seguia longe do time carioca. Buscando aproveitar seu melhor momento, o Vitória passou a ser mais incisivo com a bola nos pés, jogando na falha carioca. Aproveitando o erro de Rossi, Baralhas quase empatou. Até que aos 48, o Flamengo foi fatal nos dois chutes a gol que teve. Ortiz lançou Everton, que dominou e bateu cruzado para ampliar. Na volta do intervalo, o Vitória conseguiu traduzir suas oportunidades em gol. Tirando proveito de nova falha defensiva, Matheuzinho pegou a sobra na área para diminuir, aos seis. O Flamengo sentiu o golpe e se desorganizou em campo. Cedendo espaço, Nathan Mendes avançou e foi derrubado dentro da área por Alex Sandro. Renato Kayzer teve a chance de igualar o marcador, mas brilhou a estrela de Rossi, que voou para defender a penalidade cobrada com força. A pressão baiana seguiu, Baralhas viu seu chute passar próximo à trave. Na reta final, enfim o Flamengo conseguiu ter mais o controle da bola, diminuiu a intensidade do Vitória para desencantar no Brasileirão. O Flamengo agora vira a chance para o Campeonato Carioca, onde encara o Botafogo em jogo único das quartas de final, no domingo, às 17h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Vitória volta a campo somente na quarta-feira (dia 18), pela oitava rodada do Campeonato Baiano, diante do Bahia de Feira, também no Barradão. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO VITÓRIA - Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Caíque, Baralhas, Dudu (Emmanuel Martínez) e Matheuzinho (Cantalapiedra); Erick (Marinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (De la Cruz), Erick Pulgar e Arrascaeta (Bruno Henrique); Lucas Paquetá (Carrascal), Pedro (Plata) e Everton (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís. GOLS - Erick Pulgar, aos 14, Everton aos 48 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho, aos seis minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho, Renato Kayzer, Emmanuel Martínez, Léo Pereira, Evertton Araújo e Everton. RENDA - R$ 843.664,00. PÚBLICO - 27.080 torcedores. LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Rossi pega pênalti, Flamengo ganha do Vitória e desencanta no Brasileirão 10.02.26 23h47 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 FUTEBOL Ex-companheiro de Ibra diz que Cavani foi um dos poucos jogadores que sueco odiou na carreira Michaël Ciani era zagueiro do Los Angeles Galaxy e se apsoenteu no ano passado 06.05.20 20h16 futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52