Nigéria x Benim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Nigéria x Benim disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Godswill Akpabio, em Uyo, Nigéria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nigéria x Benin ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benim lidera o Grupo C das eliminatórias e soma 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já a Nigéria ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da competição.

Nigéria x Benin: prováveis escalações

Nigéria: Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Simon; Osimhen, Arokodare.

Benim: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; D'Almeida, Imourane; Dossou, Dokou, Hountondji; Mounie.

FICHA TÉCNICA

Nigéria x Benim

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Internacional Godswill Akpabio, em Uyo, Nigéria

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h