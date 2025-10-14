Nigéria x Benim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Nigéria e Benin jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 12h00 O Benim soma 3 pontos a mais que a Nigéria no Grupo C das eliminatórias da Copa do Mundo (X/ @CAF_Online) Nigéria x Benim disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Godswill Akpabio, em Uyo, Nigéria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nigéria x Benin ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benim lidera o Grupo C das eliminatórias e soma 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Nigéria ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Nigéria x Benin: prováveis escalações Nigéria: Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Simon; Osimhen, Arokodare. Benim: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; D'Almeida, Imourane; Dossou, Dokou, Hountondji; Mounie. FICHA TÉCNICA Nigéria x Benim Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Internacional Godswill Akpabio, em Uyo, Nigéria Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nigéria Benin jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo Catar x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Catar e Emirados Árabes Unidos jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 13h00 JOGO AMISTOSO Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Uganda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Futebol Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil 14.10.25 9h42