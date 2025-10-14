África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

África do Sul x Ruanda disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mbombela, em Nelspruit, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir África do Sul x Ruanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ruanda é vice-lanterna do Grupo C das eliminatórias africanas e acumula 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já a África do Sul é a vice-líder do mesmo grupo e soma 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

África do Sul x Ruanda: prováveis escalações

África do Sul: Williams; Mudau, Kabini, Sibisi, Modiba; Mokoena, Aubaas; Nkota, Mbule, Appollis; Foster..

Ruanda: Ntwari; Kavita, Mutsinzi, Manzi, Niyomugabo; B. Mugisha; G. Mugisha, Muhire, Bizimana, Mickels; Nshuti..

FICHA TÉCNICA

África do Sul x Ruanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Mbombela, em Nelspruit, África do Sul

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h