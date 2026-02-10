Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.02.26 16h00 Napoli soma 8 pontos a mais que o Como no Campeonato Italiano (X/ @en_sscnapoli) Napoli x Como disputam hoje, terça-feira (10/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Napoli x Como ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Série A italiana, o Como está em 6° lugar e acumula 11 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 37 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empates e 1 derrota. Já o Napoli está em 3° lugar e soma 15 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 36 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas . VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League Tottenham e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Napoli x Como: prováveis escalações Napoli: Meret; Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, Spinazzola e Mathías Olivera; Elmas e Antonio Vergara; Hojlund. Técnico: Antonio Conte. Como: Butez; Smolcic, Kemopf, Ramón e Valle; Da Cunha e Perrone; Vojvoda, Nico Paz e Baturina; Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas. FICHA TÉCNICA Napoli x Como Coppa Italia Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Napoli Como jogos de hoje Coppa Italia 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.02.26 16h15 Copa da Itália Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 16h00 Copa da Alemanha Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 10.02.26 15h45 Futebol CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional 10.02.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05