Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 10.02.26 15h45 Em seus últimos jogos, o Freiburg venceu o Werder Bremen por 1 a 0 e o Hertha Berlin goleou o Elversberg por 3 a 0 (Facebook/ @scfreiburg) Hertha Berlin x Freiburg disputam hoje, terça-feira (10/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hertha Berlin x Freiburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo OneFootball, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, O Freiburg passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Maccabi Tel-Aviv, outra de 2 a 1 contra o Colônia, uma derrota de 1 a 0 para o LOSC, outra desse mesmo placar para o Stuttgart e uma vitória de 1 a 0 sobre o Werder Bremen. Já o Hertha Berlin registrou uma derrota de 3 a 2 para o Standard Liège, um empate sem gols com o Schalke, outro de 2 a 2 com Karlsruher, mais uma de 2 a 2 com o Darmstadt e uma vitória de 3 a 0 sobre o Elversberg. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League Tottenham e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Chelsea x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League Chelsea e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Hertha Berlin x Freiburg: prováveis escalações Hertha Berlin: Ernst; Karbownik, Leistner, Gechter, Zeefuik; Klemens, Seguin; Winkler, Cuisance, Reese; Schuler Freiburg: Atubolu; Rosenfelder, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic FICHA TÉCNICA Hertha Berlin x Freiburg Copa da Alemanha Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h45