Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha

Hertha Berlin x Freiburg disputam hoje, terça-feira (10/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hertha Berlin x Freiburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo OneFootball, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, O Freiburg passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Maccabi Tel-Aviv, outra de 2 a 1 contra o Colônia, uma derrota de 1 a 0 para o LOSC, outra desse mesmo placar para o Stuttgart e uma vitória de 1 a 0 sobre o Werder Bremen.

Já o Hertha Berlin registrou uma derrota de 3 a 2 para o Standard Liège, um empate sem gols com o Schalke, outro de 2 a 2 com Karlsruher, mais uma de 2 a 2 com o Darmstadt e uma vitória de 3 a 0 sobre o Elversberg.

VEJA MAIS

Hertha Berlin x Freiburg: prováveis escalações

Hertha Berlin​: Ernst; Karbownik, Leistner, Gechter, Zeefuik; Klemens, Seguin; Winkler, Cuisance, Reese; Schuler

Freiburg: Atubolu; Rosenfelder, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic

FICHA TÉCNICA

Hertha Berlin x Freiburg

Copa da Alemanha

Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h45