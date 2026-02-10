Chelsea x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League

Chelsea x Leeds disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea está em 5° lugar na Premier League e acumula 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 45 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Inglês.

Já o Leeds está em 16° lugar e soma 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Chelsea x Leeds: prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Enzo Fernández; João Pedro; Técnico: Liam Rosenior.

Leeds: Karl Darlow; James Justin, Joe Rodon e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ilia Gruev e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson, Calvert-Lewin e Noah Okafor. Técnico: Daniel Farke.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Leeds United

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h30