Al-Ittihad x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ittihad x Al Gharafa disputam hoje, terça-feira (10/02), a 7° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al Gharafa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 6° colocado do Grupo B da competição com apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Al Gharafa ocupa a 9° posição e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Al Ittihad x Al-Gharafa: prováveis escalações

Al Ittihad: Sem informações.

Al Gharafa: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Gharafa

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 15h15