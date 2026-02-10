Al-Ittihad x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Liga dos Campeões AFC Al Ittihad e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 10.02.26 14h15 Al Ittihad soma só 3 pontos a mais que Al Gharafa no Grupo B da Champions League da Ásia (X/ @ittihad_en) Al Ittihad x Al Gharafa disputam hoje, terça-feira (10/02), a 7° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al Gharafa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad é o 6° colocado do Grupo B da competição com apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Já Al Gharafa ocupa a 9° posição e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Al Ittihad x Al-Gharafa: prováveis escalações Al Ittihad: Sem informações. Al Gharafa: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Gharafa Liga dos Campeões AFC Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Gharafa Al Ittihad Liga dos Campeões da Ásia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 10.02.26 20h30 Campeonato Inglês West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.02.26 16h15 Copa da Itália Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05