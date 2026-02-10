Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League Tottenham e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 10.02.26 15h30 O Newcastle soma só 4 pontos a mais que o Tottenham na Premier League (X/ @nufc) Tottenham x Newcastle disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Newcastle é o 12° colocado da Premier League com 9 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Tottenham ocupa a 15° posição e acumula 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Everton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League Everton e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Chelsea x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League Chelsea e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Tottenham x Newcastle: prováveis escalações Tottenham: Vicario; Archie Gray, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie; Conor Gallagher, Pape Sarr e João Palhinha; Wilson Odobert, Dominic Solanke e Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank. Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa e Harvey Barnes. Técnico: Eddie Howe. FICHA TÉCNICA Tottenham x Newcastle Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tottenham newcastle jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 10.02.26 20h30 Campeonato Inglês West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.02.26 16h15 Copa da Itália Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05