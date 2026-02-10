Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League

Tottenham e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Newcastle soma só 4 pontos a mais que o Tottenham na Premier League (X/ @nufc)

Tottenham x Newcastle disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle é o 12° colocado da Premier League com 9 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Tottenham ocupa a 15° posição e acumula 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

image Everton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League
Everton e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Chelsea x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League
Chelsea e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Tottenham x Newcastle: prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Archie Gray, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie; Conor Gallagher, Pape Sarr e João Palhinha; Wilson Odobert, Dominic Solanke e Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa e Harvey Barnes. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA
Tottenham x Newcastle
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tottenham

newcastle

jogos de hoje

Premier League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Libertadores da América

Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores

Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.02.26 20h30

Campeonato Brasileiro

Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão

Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

10.02.26 20h30

Campeonato Inglês

West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League

West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.02.26 16h15

Copa da Itália

Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia

Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

10.02.26 7h00

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

futebol

Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo'

Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG

10.02.26 16h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda