Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League

Tottenham x Newcastle disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle é o 12° colocado da Premier League com 9 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 36 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Tottenham ocupa a 15° posição e acumula 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

Tottenham x Newcastle: prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Archie Gray, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie; Conor Gallagher, Pape Sarr e João Palhinha; Wilson Odobert, Dominic Solanke e Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa e Harvey Barnes. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Newcastle

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h30