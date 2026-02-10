Everton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/02) pela Premier League

Everton x Bournemouth disputam hoje, terça-feira (10/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x Bournemouth ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Everton é o 8° colocado da Premier League e acumula 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 28 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas.

Já o Bournemouth está em 11° lugar com 8 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 41 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe também está invicta há 5 rodadas.

Everton x Bournemouth: prováveis escalações

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye, Garner, Armstrong, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Barry. Técnico: David Moyes.

Bournemouth: Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Alex Scoot, Cook, Rayan, Eli Kroupi e Adli; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

FICHA TÉCNICA

Everton x Bournemouth

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 16h30