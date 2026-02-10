Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.02.26 20h30 A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de The Strongest por 2 a 1 (X/ @DvoTachira) Deportivo Táchira x The Strongest disputam hoje, terça-feira (10/02), a volta da primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Deportivo Táchira x The Strongest ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? The Strongest venceu a partida de ida contra Deportivo Táchira por 2 a 1. Em seus últimos jogos, The Strongest perdeu para o Bolívar por 3 a 2, venceu o Universitario (BOL) por 1 a 0, perdeu para o Always Ready por 3 a 2, foi superado pelo Real Tomayapo por 1 a 0 e goleou o Jorge Wilstermann por 6 a 0. Já o Deportivo Táchira registrou um empate de 1 a 1 com Carabobo, uma derrota para esse mesmo por 2 a 1, um empate sem gols com o Caracas, uma vitória de 2 a 0 sobre o Metropolitanos, outra de 3 a 1 sobre o Anzoátegui e uma derrota de 1 a 0 para a Portuguesa. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Deportivo Táchira x The Strongest: prováveis escalações Deportivo Táchira: Camargo; Camacho, Provenzano, Sánchez e Lusnig; Lozano, Pérez, Alfonzo, Calzadilla e Villalpando; Peñaranda. Técnico: Álvaro Recoba. The Strongest: Banegas; Saucedo, Chiatti, Moya e Romay; Castro, Arrascaita, Ventura, Bustos e Estacio; Algarañaz. Técnico: Eduardo Villegas. FICHA TÉCNICA Deportivo Táchira x The Strongest Copa Libertadores da América Local: Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave The Strongest Deportivo Táchira Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores Deportivo Táchira e The Strongest jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pelo Brasileirão Vitória e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 10.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 Rossi pega pênalti, Flamengo ganha do Vitória e desencanta no Brasileirão 10.02.26 23h47