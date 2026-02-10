Deportivo Táchira x The Strongest: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/02) pela Libertadores

Deportivo Táchira x The Strongest disputam hoje, terça-feira (10/02), a volta da primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Táchira x The Strongest ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

The Strongest venceu a partida de ida contra Deportivo Táchira por 2 a 1.

Em seus últimos jogos, The Strongest perdeu para o Bolívar por 3 a 2, venceu o Universitario (BOL) por 1 a 0, perdeu para o Always Ready por 3 a 2, foi superado pelo Real Tomayapo por 1 a 0 e goleou o Jorge Wilstermann por 6 a 0.

Já o Deportivo Táchira registrou um empate de 1 a 1 com Carabobo, uma derrota para esse mesmo por 2 a 1, um empate sem gols com o Caracas, uma vitória de 2 a 0 sobre o Metropolitanos, outra de 3 a 1 sobre o Anzoátegui e uma derrota de 1 a 0 para a Portuguesa.

Deportivo Táchira x The Strongest: prováveis escalações

Deportivo Táchira: Camargo; Camacho, Provenzano, Sánchez e Lusnig; Lozano, Pérez, Alfonzo, Calzadilla e Villalpando; Peñaranda. Técnico: Álvaro Recoba.

The Strongest: Banegas; Saucedo, Chiatti, Moya e Romay; Castro, Arrascaita, Ventura, Bustos e Estacio; Algarañaz. Técnico: Eduardo Villegas.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Táchira x The Strongest

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2026, 21h30