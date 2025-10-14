Catar x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa

Catar x Emirados Árabes Unidos disputam hoje, terça-feira (14/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Catar x Emirados Árabes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ainda na quarta rodada, os Emirados Árabes Unidos venceram o Omã por 2 a 1. Já o Catar empatou sem gols com essa mesma seleção.

Catar x EAU: prováveis escalações

Catar: Saud Abdulla Saad; Tarek Salman, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Almoez Ali; Homam Ahmed, Felipe Conceição, Akram Afif, Hassan Al-Haydos; Ismaël Diallo, Mohamed Al-Mannai. Técnico: Julen Lopetegui.

EAU: Khalid Eisa; Marcus Meloni, Lucas Pimenta, Kouadio e Rúben Canedo; Majed Hassan, Abdalla Ramadan, Fabio Lima e Al-Ghassani; Nico Giménez e Caio Lucas. Técnico: Cosmin Olaroiu.

FICHA TÉCNICA

Catar x Emirados Árabes Unidos

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 14h