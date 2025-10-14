Catar x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Catar e Emirados Árabes Unidos jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 13h00 Nas últimas partidas, os EAU venceram o Omã por 2 a 1, enquanto o Catar empatou sem gols com essa equipe (X/ @uaefa_ae) Catar x Emirados Árabes Unidos disputam hoje, terça-feira (14/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Catar x Emirados Árabes ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ainda na quarta rodada, os Emirados Árabes Unidos venceram o Omã por 2 a 1. Já o Catar empatou sem gols com essa mesma seleção. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo [[(standard.Article) Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa]] Catar x EAU: prováveis escalações Catar: Saud Abdulla Saad; Tarek Salman, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Almoez Ali; Homam Ahmed, Felipe Conceição, Akram Afif, Hassan Al-Haydos; Ismaël Diallo, Mohamed Al-Mannai. Técnico: Julen Lopetegui. EAU: Khalid Eisa; Marcus Meloni, Lucas Pimenta, Kouadio e Rúben Canedo; Majed Hassan, Abdalla Ramadan, Fabio Lima e Al-Ghassani; Nico Giménez e Caio Lucas. Técnico: Cosmin Olaroiu. FICHA TÉCNICA Catar x Emirados Árabes Unidos Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo Catar x Emirados Árabes: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Catar e Emirados Árabes Unidos jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 13h00 JOGO AMISTOSO Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Uganda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Futebol Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil 14.10.25 9h42