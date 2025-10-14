Marrocos x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 15h00 O Marrocos venceu todas as partidas que já jogou e soma 20 pontos a mais que o Congo no Grupo E das eliminatórias africanas (X/ @FIFAWorldCup) Marrocos x Congo disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Marrocos x Congo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 7 partidas que jogou, marcou 21 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes. Já o Congo está na vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 6 derrotas, 4 gols marcados e 23 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Mauritânia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Marrocos x Congo: prováveis escalações Marrocos: Bono; El Karouani; Masina, El Yamiq, Hakimi; Ben Seghir, El Khannouss, Amrabat; Talbi, Ben Seghir, En-Nesyri . Congo: Ndinga; Kapaya, Makosso, Itoua, Etou; Ndockyt, Nongo; Moussavou, Ngoma, Nkaya; Bassinga. FICHA TÉCNICA Marrocos x Congo Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Marrocos Congo jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Mauritânia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Quênia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Marrocos x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Espanha e Bulgária jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00