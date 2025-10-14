Marrocos x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos x Congo disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marrocos x Congo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 7 partidas que jogou, marcou 21 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes.

Já o Congo está na vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 6 derrotas, 4 gols marcados e 23 gols sofridos.

Marrocos x Congo: prováveis escalações

Marrocos: Bono; El Karouani; Masina, El Yamiq, Hakimi; Ben Seghir, El Khannouss, Amrabat; Talbi, Ben Seghir, En-Nesyri .

Congo: Ndinga; Kapaya, Makosso, Itoua, Etou; Ndockyt, Nongo; Moussavou, Ngoma, Nkaya; Bassinga.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Congo

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h