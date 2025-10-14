Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim x Quênia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alassane Ouattara, em Ebimpé, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa do Marfim x Quênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Quênia ocupa a 4° posição do Grupo F das eliminatórias africanas com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já a Costa do Marfim lidera invicta o mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 2 empates e 22 gols marcados. O time não sofreu gols na competição.

Costa do Marfim x Quênia: prováveis escalações

Costa do Marfim: Alban Lafont; Armel Zohouri, Willy Boly, Emmanuel Agbadou, Christopher Operi; Bazoumana Touré, Ibrahim Sangaré, Zouzoua Pacome, Evann Guessand; Oumar Diakité, Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.

Quênia: Brian Bwire; Rooney Onyango, Col­lins Sic­hen­je, Sylvester Owino, Vincent Harper; Manzur Okwaro, Will Wilson, Duke Abuya, Adam Wilson; Austin Odhiambo, Michael Olunga. Técnico: Engin Fırat.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Quênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Alassane Ouattara, em Ebimpé, Costa do Marfim

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h