Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Quênia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 15h00 A Costa do Marfim lidera invicta o Grupo F das eliminatórias africanas, ainda não sofreu gols e soma 11 pontos a mais que Quênia (Divulgação/ Federação Marfinense de Futebol) Costa do Marfim x Quênia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alassane Ouattara, em Ebimpé, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Costa do Marfim x Quênia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Quênia ocupa a 4° posição do Grupo F das eliminatórias africanas com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. Já a Costa do Marfim lidera invicta o mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 2 empates e 22 gols marcados. O time não sofreu gols na competição. Costa do Marfim x Quênia: prováveis escalações Costa do Marfim: Alban Lafont; Armel Zohouri, Willy Boly, Emmanuel Agbadou, Christopher Operi; Bazoumana Touré, Ibrahim Sangaré, Zouzoua Pacome, Evann Guessand; Oumar Diakité, Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé. Quênia: Brian Bwire; Rooney Onyango, Collins Sichenje, Sylvester Owino, Vincent Harper; Manzur Okwaro, Will Wilson, Duke Abuya, Adam Wilson; Austin Odhiambo, Michael Olunga. Técnico: Engin Fırat. FICHA TÉCNICA Costa do Marfim x Quênia Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Alassane Ouattara, em Ebimpé, Costa do Marfim Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 16h COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA 