Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Espanha x Bulgária disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Bulgária ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as rodadas passadas das eliminatórias, a Espanha venceu a Bulgária por 3 a 0, goleou a Turquia por 6 a 0 e superou a Geórgia por 2 a 0.

Além de sua derrota de 3 a 0 para a Espanha, a Bulgária passou por uma derrota de 3 a 0 para a Geórgia e outra de 6 a 1 para a Turquia.

Espanha x Bulgária: prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Ferran Torres, Yéremy Pino e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis De La Fuente.

Bulgária: Dimitar Mitov; Viktor Popov, Petko Hristov, Rosen Bozhinov e Hristiyan Petrov; Marin Petkov, Kristiyan Stoyanov, Andrian Kraev e Radoslav Kirilov; Ivajlo Chochev e Kiril Despodov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Bulgária

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid, Espanha

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45