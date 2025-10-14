Andorra x Sérvia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Andorra x Sérvia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio da FAF, em Encamp, Andorra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Andorra x Sérvia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Andorra está na lanterna do Grupo K, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 5 derrotas, 2 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já a Sérvia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

A Sérvia goleou Andorra por 3 a 0 durante a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Andorra x Sérvia: prováveis escalações

Andorra: Iker Álvarez; San Nicolás, Llovera, Alavedra, García, Cervós; Alaez, Vales, Guillén, C. Martínez; R. Fernández.

Sérvia: V. Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Zivković, Gudelj, S. Milinković-Savić, Kostić; Tadić; Vlahović e Mitrović.

FICHA TÉCNICA

Andorra x Sérvia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio da FAF, em Encamp, Andorra

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45