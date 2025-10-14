Andorra x Sérvia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Andorra e Sérvia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 14h45 Durante a 4° rodada, a Sérvia goleou Andorra por 3 a 0 (X/ @FSSrbije) Andorra x Sérvia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio da FAF, em Encamp, Andorra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Andorra x Sérvia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Andorra está na lanterna do Grupo K, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 5 derrotas, 2 gols marcados e 12 gols sofridos. Já a Sérvia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos. A Sérvia goleou Andorra por 3 a 0 durante a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Andorra x Sérvia: prováveis escalações Andorra: Iker Álvarez; San Nicolás, Llovera, Alavedra, García, Cervós; Alaez, Vales, Guillén, C. Martínez; R. Fernández. Sérvia: V. Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Zivković, Gudelj, S. Milinković-Savić, Kostić; Tadić; Vlahović e Mitrović. FICHA TÉCNICA Andorra x Sérvia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio da FAF, em Encamp, Andorra Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45 