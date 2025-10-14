Turquia x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Turquia e Geórgia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 14h45 A Turquia venceu a Geórgia por 3 a 2 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias (X/ @UEFAEURO) Turquia x Geórgia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Kocaeli, em İzmit, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Turquia x Geórgia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas das Eliminatórias, a Turquia venceu a Geórgia por 3 a 2, foi goleada pela Espanha por 6 a 0 e uma vitória de 6 a 1 contra a Bulgária. Além de sua derrota de 3 a 2 para a Turquia, a Geórgia registrou uma vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária e uma derrota de 2 a 0 para a Espanha. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Arábia Saudita x Iraque: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Arábia Saudita e Iraque jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Turquia x Geórgia: prováveis escalações Turquia: Çakir; Muldur, Akaydin, Bardakci e Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu e Guler; Aydin, Yildiz e Akturkoglu. Geórgia: Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Goglichidze e Lochoshvili; Kocharashvili e Mekvabishvili; Lominadze, Kiteishvili e Kvaratskhelia; Mikautadze. FICHA TÉCNICA Turquia x Geórgia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio de Kocaeli, em İzmit, Turquia Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave turquia Geórgia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Mauritânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Mauritânia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Quênia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Marrocos x Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Espanha e Bulgária jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00