Turquia x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Turquia x Geórgia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Kocaeli, em İzmit, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Turquia x Geórgia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das Eliminatórias, a Turquia venceu a Geórgia por 3 a 2, foi goleada pela Espanha por 6 a 0 e uma vitória de 6 a 1 contra a Bulgária.

Além de sua derrota de 3 a 2 para a Turquia, a Geórgia registrou uma vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária e uma derrota de 2 a 0 para a Espanha.

VEJA MAIS

Turquia x Geórgia: prováveis escalações

Turquia: Çakir; Muldur, Akaydin, Bardakci e Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu e Guler; Aydin, Yildiz e Akturkoglu.

Geórgia: Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Goglichidze e Lochoshvili; Kocharashvili e Mekvabishvili; Lominadze, Kiteishvili e Kvaratskhelia; Mikautadze.

FICHA TÉCNICA

Turquia x Geórgia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio de Kocaeli, em İzmit, Turquia

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45