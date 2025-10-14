Arábia Saudita x Iraque: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Arábia Saudita e Iraque jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 14h45 Nas rodadas passadas, a Arábia Saudita venceu a Indonésia por 2 a 1, enquanto o Iraque venceu essa mesma equipe por 1 a 0 (X/ @SaudiNT_EN) Arábia Saudita x Iraque disputam hoje, terça-feira (14/10), a 4° rodada das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arábia Saudita x Iraque ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Arábia Saudita x Iraque: prováveis escalações Arábia Saudita: Al-Aqidi; Boushal, Thakri, Al-Tambakti, Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Al-Khaibari; Al-Shamat, Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard. Iraque: Hassan; Hussein Ali, Younis, Sulaka, Doski; Bayesh, Yakob, Al-Ammari; Rasan, Kareem, Mohanad Ali. Técnico: Graham Arnold. FICHA TÉCNICA Arábia Saudita x Iraque Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45 