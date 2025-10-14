Irlanda x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Irlanda x Armênia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda x Armênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, a Armênia passou por uma derrota de 5 a 0 para Portugal, uma vitória de 2 a 1 sobre a Irlanda e uma derrota de 2 a 0 para a Hungria.

Além de sua derrota de 2 a 1 para a Armênia, a Irlanda registrou um empate de 2 a 2 com a Hungria e uma derrota de 1 a 0 para Portugal.

VEJA MAIS

Irlanda x Armênia: prováveis escalações

Irlanda: Kelleher; O"Brien, Collins, O"Shea; Coleman, Smallbone, Molumby, Manning; Ogbene, Johnston; Parrott.

Armênia: Avagyan; Muradyan, Harutyunyan, Piloyan; Hovhannisyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Serobyan, Barseghyan, Zelarayan.

FICHA TÉCNICA

Irlanda x Armênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45