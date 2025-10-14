Letônia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 14h45 A Inglaterra goleou a Letônia por 3 a 0 na segunda rodada das eliminatórias (X/ @England) Letônia x Inglaterra disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Daugava, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Letônia x Inglaterra ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias europeias, venceu todas as 5 partidas que jogou, marcou 13 gols e não sofreu gols na competição. Já a Letônia é vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 8 gols sofridos. A Inglaterra goleou a Letônia por 3 a 0 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi e Myles Lewis-Skelly; Elliot Anderson e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon. Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel. FICHA TÉCNICA Letônia x Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Daugava, em Riga, Letônia Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45 