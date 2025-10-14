Letônia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas eliminatórias da Copa

Letônia x Inglaterra disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Daugava, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Letônia x Inglaterra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias europeias, venceu todas as 5 partidas que jogou, marcou 13 gols e não sofreu gols na competição.

Já a Letônia é vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 8 gols sofridos.

A Inglaterra goleou a Letônia por 3 a 0 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Letônia x Inglaterra: prováveis escalações

Letônia: Krišjānis Zviedris; Roberts Savaļnieks, Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Daniels Balodis e Andrejs Cigaņiks; Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveljevs e Renārs Varslavāns; Vladislavs Gutkovskis e Ingars Pulis.Técnico: Paulo Nicolato.

Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi e Myles Lewis-Skelly; Elliot Anderson e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon. Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Letônia x Inglaterra

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Daugava, em Riga, Letônia

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45