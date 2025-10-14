Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10)

Noruega x Nova Zelândia disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. A partida está programada para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Noruega x Nova Zelândia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Noruega superou a Itália por 3 a 0, venceu a Estônia por 1 a 0, superou a Finlândia pelo mesmo placar, goleou a Moldávia por 11 a 1 e goleou Israel por 5 a 0.

Já a Nova Zelândia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Costa do Marfim, uma derrota de 2 a 1 para a Ucrânia, duas derrotas para a Austrália e uma derrota para a Polônia por 1 a 0.

Noruega x Nova Zelândia: prováveis escalações

Noruega: Cutler; Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti.

Nova Zelândia: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone.

FICHA TÉCNICA

Noruega x Nova Zelândia

Amistoso

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h