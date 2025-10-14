Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.10.25 12h00 A Noruega goleou Israel por 5 a 0 em sua última partida (X/ @nff_landslag) Noruega x Nova Zelândia disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. A partida está programada para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Noruega x Nova Zelândia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, a Noruega superou a Itália por 3 a 0, venceu a Estônia por 1 a 0, superou a Finlândia pelo mesmo placar, goleou a Moldávia por 11 a 1 e goleou Israel por 5 a 0. Já a Nova Zelândia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Costa do Marfim, uma derrota de 2 a 1 para a Ucrânia, duas derrotas para a Austrália e uma derrota para a Polônia por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Estônia x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Estônia e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Noruega x Nova Zelândia: prováveis escalações Noruega: Cutler; Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Nova Zelândia: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. FICHA TÉCNICA Noruega x Nova Zelândia Amistoso Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Noruega Nova Zelândia jogos de hoje Amistoso Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Uganda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Futebol Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil 14.10.25 9h42