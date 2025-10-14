Estônia x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Estônia e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.10.25 12h00 A Estônia superou a Moldávia por 3 a 2 na segunda rodada das eliminatórias europeias (Facebook/ @jalgpalleestis) Estônia x Moldávia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estônia x Moldávia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Moldávia está na lanterna do Grupo I, perdeu todos os 5 jogos que disputou, marcou apenas 3 gols e teve sua defesa vazada 25 vezes. Já a Estônia está na vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 5 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos. A Estônia venceu a Moldávia por 3 a 2 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Nigéria x Benim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Nigéria e Benin jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Estônia x Moldávia: prováveis escalações Estônia: Hein; Schjonning-Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Soomets, Palumets; Kait, Shein, Saarma; Sappinen. Moldávia: Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Rata, Perciun, Bodisteanu; Postolachi; Damascan. FICHA TÉCNICA Estônia x Moldávia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Estônia Escócia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Uganda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Futebol Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil 14.10.25 9h42