Estônia x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Estônia x Moldávia disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estônia x Moldávia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Moldávia está na lanterna do Grupo I, perdeu todos os 5 jogos que disputou, marcou apenas 3 gols e teve sua defesa vazada 25 vezes.

Já a Estônia está na vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 5 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos.

A Estônia venceu a Moldávia por 3 a 2 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Estônia x Moldávia: prováveis escalações

Estônia: Hein; Schjonning-Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Soomets, Palumets; Kait, Shein, Saarma; Sappinen.

Moldávia: Avram; Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Rata, Perciun, Bodisteanu; Postolachi; Damascan.

FICHA TÉCNICA

Estônia x Moldávia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 13h