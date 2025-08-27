Bryan Borges lamenta crise no Paysandu e garante a virada: 'Podemos fazer diferente' A missão bicolor, no entanto, é indigesta: o time precisa vencer o CRB fora de casa Luiz Guillherme Ramos 27.08.25 18h53 Bryan Borges não nega o incômodo com a lanterna da Série B. (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu enfrenta o CRB neste sábado (31), às 16h30, no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B, em busca de um resultado que possa aliviar a crise que o clube vive. O time paraense ocupa a última posição da competição, com apenas 21 pontos, enquanto o CRB aparece em 10º lugar, com 31 pontos, e tenta se aproximar do G-6. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O momento do Paysandu, no entanto, preocupa. Nos últimos jogos, o desempenho da equipe não correspondeu às expectativas, e a situação no campeonato se agravou a ponto de parte da torcida ir até a Curuzu para conversar diretamente com a diretoria. O estopim para a crise foi justamente a derrota em casa para o Operário, por 2 a 1. Apesar da pressão, os jogadores estão conscientes da necessidade de reagir. Em entrevista após o treino desta quarta-feira, o lateral Bryan Borges falou sobre o momento delicado e reforçou a importância de virar a chave: “Momento difícil na competição. Viemos nessa sequência ruim, mas podemos fazer totalmente diferente no sábado, buscar o resultado e os três pontos, para que o time quebre essa série e saia dessa situação incômoda", diz o atleta, que prefere entender o momento como parte de uma jornada maior onde o Papão certamente estará entre os primeiros. VEJA MAIS Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO "A gente tem que pensar na frente, olhar para o futuro. A psicóloga tem feito um trabalho muito bom com o grupo. Agora temos que colocar na prática neste sábado. A gente sabe que temos uma força muito grande jogando em casa. Infelizmente, não estamos conseguindo isso no momento, por isso a mudança de chave necessária", garante. Hoje o Papão é o dono da pior campanha como mandante na Série B e luta para não ter também a pior campanha entre os visitantes. Na visão de quem já vive o clube há anos, está mais do que na hora de virar a chave. "A gente fica extremamente triste. Como tenho mais tempo aqui, com os remanescentes e a comissão, criamos uma afinidade com tudo e sentimos isso, assim como o torcedor sente", encerra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 crb x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 