Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B

Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense

Iury Costa
fonte

O principal reencontro será com o meia Giovanni, que deixou o Paysandu em maio deste ano após 23 partidas. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu volta a campo neste sábado (30) pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe viaja até Maceió, onde enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, e terá pela frente alguns velhos conhecidos da torcida bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O principal reencontro será com o meia Giovanni, que deixou o Paysandu em maio deste ano após 23 partidas disputadas e dois gols marcados, um deles no primeiro clássico Re-Pa da temporada. Apesar do gol no maior rival, o jogador enfrentou críticas por oscilações em campo e dificuldades físicas para suportar os 90 minutos. Giovanni também é um dos atletas que moveram ações trabalhistas contra o clube, atualmente em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém. Os processos correm em segredo de justiça.

Além dele, o zagueiro Fábio Alemão, hoje no CRB, já vestiu a camisa bicolor. O defensor atuou no Papão em 2018 e 2019, por empréstimo junto ao Internacional-RS, somando seis jogos. Outro nome conhecido é o lateral-direito Hayner, que defendeu o Paysandu em 2017, por empréstimo do Bahia-BA, disputando 21 partidas, marcando um gol e conquistando o título do Campeonato Paraense daquele ano.

O elenco do CRB conta ainda com o jovem lateral-direito Mateus Pureza, de 21 anos, que passou pelo futebol paraense em 2021, quando atuou pelo Santos de Moju na Segundinha do Parazão. Foram quatro jogos e um gol pelo time interiorano antes de seguir para outros clubes.

A partida entre Papão e CRB acontece no sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com. O encontro acontece em um momento de forte pressão. O Paysandu vem de três derrotas seguidas, duas delas na Curuzu.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

