Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B

O Paysandu busca reforços para a sequência da Série B do Brasileiro. Além do meiocampista Carlos Eduardo, que estava no ABC-RN, atuando na Série C do Brasileiro, o Papão está apalavrado com o atacante João Marcos, que defendeu a Aparecidense-GO na Série D deste ano. A informação foi dada pelo jornalista Carlos Ferreira, de O Liberal, em sua coluna semanal, e confirmada pelo Bicola no final da tarde desta quarta-feira (27).

João Marcos chega ao Paysandu para tentar tirar o clube bicolor da situação incomoda na tabela. Pela Aparecidense, o jogador realizou 39 partidas e balançou as redes adversárias em nove oportunidades, além de ter dado uma assistência.

O jogador de 28 anos teve a melhor temporada neste ano. Além da Aparecidense, João Marcos defendeu o XV de Piracicaba-SP, Comercial-SP, Votuporanguense-SP, ABC-RN, Santa Cruz-PE, além de Retrô-PE, Marília-SP e Santo André-SP. Ele chega para ser uma opção do Papão, que vem sofrendo com a falta de gols. O clube bicolor é terceiro pior ataque da competição nacional com 20 gols marcados.

Com a saída do Paysandu na lista de transferban da Fifa, o clube bicolor poderá regularizar normalmente qualquer atleta no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), até às 19h do dia 2 de setembro, quando fecha a última janela de transferência da temporada 2025.

João Marcos deve assinar com o Papão até 2026 e, com a sua chegada, o Paysandu vai ganhando um pouco mais de repertório no ataque. O clube comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, possui como opções para o ataque os jogadores: Marcelinho, Jorge Benítez, Pedro Delvalle, Marlon, Rossi, Vinni Faria, Diogo Oliveira e Petterson.