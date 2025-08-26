Capa Jornal Amazônia
Paysandu

'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona

O Liberal
fonte

Ramon foi titular na derrota bicolor para o Operário (Ascom Paysandu)

O Paysandu entra na reta final da Série B pressionada pela tabela. Lanterna da competição com 21 pontos, o tempo amarga três derrotas consecutivas — duas delas na Curuzu — e, segundo o meio-campo Ramon Martinez, não tem mais margem para errar. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Vamos lá tentar trazer os três pontos, estamos sem margem de erro, então vamos nos preparar e focar para trazer uma vitória para cá”, disse Martinez, sobre a preparação para enfrentar o CRB, 10º colocado, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O jogador reforçou a confiança no elenco, apesar da posição exigida. Segundo as contas do elenco bicolor, será necessário vencer oito das quinze partidas restantes, para o Papão garantir a permanência na Série B. Para Martinez, não é uma tarefa impossível.

“A gente olha pra tabela e acredita, porque a gente pode sair dessa situação, tirando força que ainda temos chances, temos mais 15 jogos e está na nossa mão, se Deus quiser vamos jogar a Série B ano que vem”, disse o jogador, contratado no início do ano.

Ajustes

Martinez observou falhas defensivas recentes que tiraram pontos do Papão e cobrou mais atenção para não perder vantagens conquistadas.

“Acho que estamos tendo alguns vacilos na hora de sofrer os gols, que ainda dá pra corrigir. Vamos ajustar tudo para deixar de sofrer gols à toa. A gente conseguiu sair na frente no jogo passado e não conseguiu segurar o resultado. Quando fazem gol em nós, os times se fecham e não deixa a gente jogar. Temos que ajustar isso”.

Mesmo diante da sequência negativa, o volante se apoia em um período recente de acontecimento da equipe, quando o Paysandu ficou nove jogos sem perder após a chegada de Claudinei Oliveira.

“No futebol muita coisa pode acontecer, o possível e o impossível não existe, é jogo a jogo, ainda tem 15 rodadas, a gente já conseguiu pontuar nove rodadas seguidas, é algo palpável, a gente já fez, então porque a gente não pode continuar fazendo?”

O confronto contra o CRB é tratado internamente como obrigações de vitória, principalmente pelo risco de a distância para os demais concorrentes na luta contra o rebaixamento aumentar ainda mais.

Paysandu
.
