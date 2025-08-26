'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona O Liberal 26.08.25 20h05 Ramon foi titular na derrota bicolor para o Operário (Ascom Paysandu) O Paysandu entra na reta final da Série B pressionada pela tabela. Lanterna da competição com 21 pontos, o tempo amarga três derrotas consecutivas — duas delas na Curuzu — e, segundo o meio-campo Ramon Martinez, não tem mais margem para errar. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Vamos lá tentar trazer os três pontos, estamos sem margem de erro, então vamos nos preparar e focar para trazer uma vitória para cá”, disse Martinez, sobre a preparação para enfrentar o CRB, 10º colocado, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé, em Maceió. VEJA MAIS Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado O jogador reforçou a confiança no elenco, apesar da posição exigida. Segundo as contas do elenco bicolor, será necessário vencer oito das quinze partidas restantes, para o Papão garantir a permanência na Série B. Para Martinez, não é uma tarefa impossível. “A gente olha pra tabela e acredita, porque a gente pode sair dessa situação, tirando força que ainda temos chances, temos mais 15 jogos e está na nossa mão, se Deus quiser vamos jogar a Série B ano que vem”, disse o jogador, contratado no início do ano. Ajustes Martinez observou falhas defensivas recentes que tiraram pontos do Papão e cobrou mais atenção para não perder vantagens conquistadas. “Acho que estamos tendo alguns vacilos na hora de sofrer os gols, que ainda dá pra corrigir. Vamos ajustar tudo para deixar de sofrer gols à toa. A gente conseguiu sair na frente no jogo passado e não conseguiu segurar o resultado. Quando fazem gol em nós, os times se fecham e não deixa a gente jogar. Temos que ajustar isso”. Mesmo diante da sequência negativa, o volante se apoia em um período recente de acontecimento da equipe, quando o Paysandu ficou nove jogos sem perder após a chegada de Claudinei Oliveira. “No futebol muita coisa pode acontecer, o possível e o impossível não existe, é jogo a jogo, ainda tem 15 rodadas, a gente já conseguiu pontuar nove rodadas seguidas, é algo palpável, a gente já fez, então porque a gente não pode continuar fazendo?” O confronto contra o CRB é tratado internamente como obrigações de vitória, principalmente pelo risco de a distância para os demais concorrentes na luta contra o rebaixamento aumentar ainda mais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona 26.08.25 20h05 SERÁ QUE VOLTA? Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé 26.08.25 19h27 UFA! Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado 26.08.25 16h58 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho 26.08.25 15h19 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02