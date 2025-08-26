Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB

Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé

O Liberal

O atacante Rossi, considerado a principal contratação do Paysandu para a disputa da Série B, pode estar próximo de voltar a jogar após sete partidas fora. Segundo informação do jornalista Paulo Fernando, o Bad Boy, da Rádio Liberal+, o jogador está liberado para realizar um teste específico com a perna lesionada. Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Rossi não atua desde o dia 12 de julho, quando marcou um dos gols do Paysandu no empate em 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu. Na ocasião, o atacante já liderava a equipe em participações diretas em gols na temporada, mas sofreu uma lesão na parte anterior da coxa.

VEJA MAIS

image Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas
De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado

image Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário
Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

O jogador chegou a realizar todo o protocolo de recuperação: fisioterapia, trabalhos de fisiologia e avaliações médicas. Após ser integrado ao grupo para o duelo contra o Amazonas, na 18ª rodada, chegou a treinar com intensidade, mas voltou a sentir dores durante as finalizações. Desde então, foi submetido a exames de imagem, que detectaram uma nova lesão, e permaneceu em tratamento em Belém. 

Agora, o retorno pode acontecer em um momento decisivo. O Paysandu amarga a lanterna da Série B, com 21 pontos, e vem de três derrotas consecutivas — duas delas em casa, diante de Vila Nova e Operário. A vitória sobre o CRB é vista como obrigação para evitar que a equipe se distancie ainda mais dos concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. 

A presença de Rossi no Rei Pelé, portanto, dependerá do resultado do teste físico previsto para esta semana. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

rossi
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SERÁ QUE VOLTA?

Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB

Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé

26.08.25 19h27

UFA!

Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado

26.08.25 16h58

Futebol

Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário

Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

26.08.25 12h50

Ainda há esperanças?

Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão

Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso

26.08.25 12h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

SÉRIE B

Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação

26.08.25 0h01

Futebol

Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais

O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho

26.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda