Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé O Liberal 26.08.25 19h27 O atacante Rossi, considerado a principal contratação do Paysandu para a disputa da Série B, pode estar próximo de voltar a jogar após sete partidas fora. Segundo informação do jornalista Paulo Fernando, o Bad Boy, da Rádio Liberal+, o jogador está liberado para realizar um teste específico com a perna lesionada. Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé. Rossi não atua desde o dia 12 de julho, quando marcou um dos gols do Paysandu no empate em 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu. Na ocasião, o atacante já liderava a equipe em participações diretas em gols na temporada, mas sofreu uma lesão na parte anterior da coxa. O jogador chegou a realizar todo o protocolo de recuperação: fisioterapia, trabalhos de fisiologia e avaliações médicas. Após ser integrado ao grupo para o duelo contra o Amazonas, na 18ª rodada, chegou a treinar com intensidade, mas voltou a sentir dores durante as finalizações. Desde então, foi submetido a exames de imagem, que detectaram uma nova lesão, e permaneceu em tratamento em Belém. Agora, o retorno pode acontecer em um momento decisivo. O Paysandu amarga a lanterna da Série B, com 21 pontos, e vem de três derrotas consecutivas — duas delas em casa, diante de Vila Nova e Operário. A vitória sobre o CRB é vista como obrigação para evitar que a equipe se distancie ainda mais dos concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. A presença de Rossi no Rei Pelé, portanto, dependerá do resultado do teste físico previsto para esta semana.