Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário

O Paysandu voltou à lanterna da Série B após o Amazonas-AM vencer o Avaí-SC por 2 a 1 no fechamento da 23ª rodada. A Onça-Pintada saltou para a 17ª posição, enquanto o Bicola caiu para o 20º lugar. Assim, o cenário para o Papão fica ainda mais complicado, pois o time precisará emplacar uma sequência de vitórias para sair da zona de rebaixamento.

A equipe poderia ter saído do Z-4 - ou, pelo menos, chegado à 17ª colocação - se tivesse vencido o Operário-PR no último domingo (23). No entanto, em casa, o time bicolor decepcionou, perdeu de virada por 2 a 1 e se complicou ainda mais no campeonato.

Além disso, o Botafogo-SP também venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento, chegando a 25 pontos.

Agora, mesmo que o Papão vença o CRB-AL na próxima rodada, a equipe ainda não conseguirá deixar a zona da degola. Isso porque o Amazonas chegou a 24 pontos, e essa é a pontuação máxima que o Bicola poderá alcançar em caso de vitória.

Com esse cenário, o Paysandu precisa vencer as próximas duas partidas e torcer para que América-MG, Volta Redonda-RJ, Amazonas ou Botafogo-SP tropecem nas duas rodadas seguintes.

Vale destacar que após o compromisso contra o Galo da Praia, o clube bicolor vai encarar o Voltaço e o Coelho, em uma briga direta para fugir de zona

O Paysandu faz, até o momento, a pior campanha do campeonato. O time conquistou apenas quatro vitórias em 23 jogos, empatou nove e perdeu dez. Por isso, o clube só não figurou nas últimas posições da tabela em três rodadas: a 1ª, a 16ª e a 17ª.

Com a chegada de Claudinei Oliveira, o time até reagiu, mas não foi o suficiente. Agora, o clube voltou a cair de rendimento e não vence há seis jogos, tendo acumulado três derrotas seguidas.

Por conta disso, o Bicola vê o fantasma do rebaixamento cada vez mais próximo. Segundo dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tem 73,3% de chance de cair.

Agenda

A partida entre Papão e CRB acontece no sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com.