Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona O Liberal 26.08.25 12h50 Clube bicolor faz as contas para fugir da zona (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu voltou à lanterna da Série B após o Amazonas-AM vencer o Avaí-SC por 2 a 1 no fechamento da 23ª rodada. A Onça-Pintada saltou para a 17ª posição, enquanto o Bicola caiu para o 20º lugar. Assim, o cenário para o Papão fica ainda mais complicado, pois o time precisará emplacar uma sequência de vitórias para sair da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe poderia ter saído do Z-4 - ou, pelo menos, chegado à 17ª colocação - se tivesse vencido o Operário-PR no último domingo (23). No entanto, em casa, o time bicolor decepcionou, perdeu de virada por 2 a 1 e se complicou ainda mais no campeonato. Além disso, o Botafogo-SP também venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento, chegando a 25 pontos. VEJA MAIS Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 Agora, mesmo que o Papão vença o CRB-AL na próxima rodada, a equipe ainda não conseguirá deixar a zona da degola. Isso porque o Amazonas chegou a 24 pontos, e essa é a pontuação máxima que o Bicola poderá alcançar em caso de vitória. Com esse cenário, o Paysandu precisa vencer as próximas duas partidas e torcer para que América-MG, Volta Redonda-RJ, Amazonas ou Botafogo-SP tropecem nas duas rodadas seguintes. Vale destacar que após o compromisso contra o Galo da Praia, o clube bicolor vai encarar o Voltaço e o Coelho, em uma briga direta para fugir de zona O Paysandu faz, até o momento, a pior campanha do campeonato. O time conquistou apenas quatro vitórias em 23 jogos, empatou nove e perdeu dez. Por isso, o clube só não figurou nas últimas posições da tabela em três rodadas: a 1ª, a 16ª e a 17ª. Com a chegada de Claudinei Oliveira, o time até reagiu, mas não foi o suficiente. Agora, o clube voltou a cair de rendimento e não vence há seis jogos, tendo acumulado três derrotas seguidas. Por conta disso, o Bicola vê o fantasma do rebaixamento cada vez mais próximo. Segundo dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tem 73,3% de chance de cair. Agenda A partida entre Papão e CRB acontece no sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22