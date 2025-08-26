Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

O Paysandu voltou a amargar a lanterna da Série B 2025 após os resultados da 23ª rodada. O time bicolor, que havia perdido de virada em casa para o Operário-PR no sábado, viu Botafogo-SP e Amazonas vencerem seus jogos na noite de ontem, empurrando o Papão para a última posição da competição novamente.

O Botafogo-SP superou o Vila Nova por 2 a 0, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Os gols do Tricolor saíram no segundo tempo, com Marquinho, de pênalti, e Ronie Carrillo, ambos aproveitando falhas da defesa do Tigre. O zagueiro Weverton ainda foi expulso na etapa final. Com a vitória, o Bota deixou a zona de rebaixamento após sete rodadas consecutivas, mas sofreu a perda do atacante Léo Gamalho, que se lesionou no joelho e precisou ser substituído no primeiro tempo.

Já o Amazonas, que entrou na rodada como lanterna, venceu o Avaí por 2 a 1 na Ressacada. A primeira etapa terminou sem gols, com boas chances para ambos os lados e defesas de César e João Lopes. Na segunda etapa, Rafael Tavares abriu o placar para o Amazonas após um erro na saída de bola. O Avaí chegou a empatar com Thayllon, nos acréscimos, mas Henrique Almeida marcou o gol da vitória em cobrança de falta nos últimos segundos, garantindo o triunfo e enviando o Paysandu para a lanterna.

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação.