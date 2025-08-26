Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação O Liberal 26.08.25 0h01 O Paysandu voltou a amargar a lanterna da Série B 2025 após os resultados da 23ª rodada. O time bicolor, que havia perdido de virada em casa para o Operário-PR no sábado, viu Botafogo-SP e Amazonas vencerem seus jogos na noite de ontem, empurrando o Papão para a última posição da competição novamente. O Botafogo-SP superou o Vila Nova por 2 a 0, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Os gols do Tricolor saíram no segundo tempo, com Marquinho, de pênalti, e Ronie Carrillo, ambos aproveitando falhas da defesa do Tigre. O zagueiro Weverton ainda foi expulso na etapa final. Com a vitória, o Bota deixou a zona de rebaixamento após sete rodadas consecutivas, mas sofreu a perda do atacante Léo Gamalho, que se lesionou no joelho e precisou ser substituído no primeiro tempo. Já o Amazonas, que entrou na rodada como lanterna, venceu o Avaí por 2 a 1 na Ressacada. A primeira etapa terminou sem gols, com boas chances para ambos os lados e defesas de César e João Lopes. Na segunda etapa, Rafael Tavares abriu o placar para o Amazonas após um erro na saída de bola. O Avaí chegou a empatar com Thayllon, nos acréscimos, mas Henrique Almeida marcou o gol da vitória em cobrança de falta nos últimos segundos, garantindo o triunfo e enviando o Paysandu para a lanterna. Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão 25.08.25 17h13 SÉRIE B Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação 25.08.25 16h45 Futebol Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça 25.08.25 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 descontentamento Flamengo expõe racha com a CBF e mostra revolta com novo calendário: 'Desrespeita o esporte' Clube reclama de rodadas antecipadas e adiamento da Copa do Brasil e pede que decisão seja reconsiderada para ‘preservar a credibilidade’ do Brasileirão 25.08.25 23h47 SÉRIE C Técnico do Remo pede desculpas por eliminação na Série C e faz mea culpa: 'Nossa incompetência' Gerson Gusmão lamenta erros que culminaram com a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, pela 19ª rodada da primeira fase da Terceirona 13.08.22 20h05 Futebol Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça 25.08.25 16h23