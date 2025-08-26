Capa Jornal Amazônia
UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

Pedro Garcia
Próximos compromissos do Remo e do Paysandu na Série B estão marcados para esta semana (Cristino Martins)

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B foi concluída na última segunda-feira (25), com a dupla Re-Pa se distanciando cada vez mais de seus objetivos. A derrota do Paysandu para o Operário-PR no domingo, aliada à vitória do Amazonas-AM sobre o Avaí-SC, deixou o Papão na lanterna da competição. Enquanto isso, o Remo empatou novamente e caiu para a 6ª colocação.

De acordo com estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após os resultados dessa rodada, as chances do Remo de conquistar o acesso à Série A diminuíram ainda mais. Por outro lado, as probabilidades de rebaixamento do Paysandu aumentaram significativamente.

O Leão Azul enfrentou o Coritiba-PR fora de casa e, mesmo ficando quase 30 minutos com um jogador a mais, não conseguiu ser efetivo, e a partida terminou empatada por 0 a 0. Com o resultado, o Remo permanece na 6ª posição, com 35 pontos, mas está a apenas 1 ponto do Criciúma-SC, que ocupa o 4º lugar.

Após a 23ª rodada, as chances do Leão Azul de acesso à Série A caíram de 24,7% para 16,5%. Já o risco de rebaixamento do time azulino é quase nulo, com apenas 0,76%, conforme os estudos da UFMG.

O Paysandu decepcionou mais uma vez e foi derrotado em casa pelo Operário-PR por 2 a 1. Além do tropeço diante dos torcedores, o Papão viu os adversários que também lutam para sair do Z4 vencerem seus jogos, o que acabou complicando ainda mais a vida dos bicolores.

Essa derrota aumentou as chances de queda do Paysandu, que passaram de 66,4% para 73,3%, segundo estudos da UFMG. As chances de acesso do time para a Série A são praticamente nulas, com apenas 0,039% de possibilidade de subir de divisão.

Os próximos compromissos do Remo e do Paysandu na Série B estão marcados para esta semana. Na quinta-feira (28), o Leão recebe o Criciúma no Mangueirão, às 21h35, buscando se recuperar diante da torcida. Já no sábado (29), o Papão enfrenta o CRB-AL, no Rei Pelé, em Maceió, às 16h.

