UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 Pedro Garcia 26.08.25 11h02 Próximos compromissos do Remo e do Paysandu na Série B estão marcados para esta semana (Cristino Martins) A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B foi concluída na última segunda-feira (25), com a dupla Re-Pa se distanciando cada vez mais de seus objetivos. A derrota do Paysandu para o Operário-PR no domingo, aliada à vitória do Amazonas-AM sobre o Avaí-SC, deixou o Papão na lanterna da competição. Enquanto isso, o Remo empatou novamente e caiu para a 6ª colocação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após os resultados dessa rodada, as chances do Remo de conquistar o acesso à Série A diminuíram ainda mais. Por outro lado, as probabilidades de rebaixamento do Paysandu aumentaram significativamente. VEJA MAIS Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação O Leão Azul enfrentou o Coritiba-PR fora de casa e, mesmo ficando quase 30 minutos com um jogador a mais, não conseguiu ser efetivo, e a partida terminou empatada por 0 a 0. Com o resultado, o Remo permanece na 6ª posição, com 35 pontos, mas está a apenas 1 ponto do Criciúma-SC, que ocupa o 4º lugar. Após a 23ª rodada, as chances do Leão Azul de acesso à Série A caíram de 24,7% para 16,5%. Já o risco de rebaixamento do time azulino é quase nulo, com apenas 0,76%, conforme os estudos da UFMG. O Paysandu decepcionou mais uma vez e foi derrotado em casa pelo Operário-PR por 2 a 1. Além do tropeço diante dos torcedores, o Papão viu os adversários que também lutam para sair do Z4 vencerem seus jogos, o que acabou complicando ainda mais a vida dos bicolores. Essa derrota aumentou as chances de queda do Paysandu, que passaram de 66,4% para 73,3%, segundo estudos da UFMG. As chances de acesso do time para a Série A são praticamente nulas, com apenas 0,039% de possibilidade de subir de divisão. Os próximos compromissos do Remo e do Paysandu na Série B estão marcados para esta semana. Na quinta-feira (28), o Leão recebe o Criciúma no Mangueirão, às 21h35, buscando se recuperar diante da torcida. Já no sábado (29), o Papão enfrenta o CRB-AL, no Rei Pelé, em Maceió, às 16h. 