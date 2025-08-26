Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) O Liberal 26.08.25 8h53 Pedro balançou as redes três vezes (Gilvan de Souza / CRF) O Flamengo aplicou uma goleada histórica sobre o Vitória-BA na última segunda-feira (25), no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. O time carioca venceu o Leão da Barra por 8 a 0, superou a sofrida pelo Paysandu em 2004 e assumiu o posto de maior placar da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Em uma noite para não esquecer, Samuel Lino marcou dois gols, Pedro fez três e Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique balançaram a rede uma vez cada na goleada histórica. Até a partida de ontem, o maior placar de um time no Brasileirão de pontos corridos havia sido 7 a 0, que ocorreu em três jogos: São Paulo contra Paysandu, em 2004; Goiás contra Juventude, em 2003; e do Bahia sobre o Cruzeiro, também em 2003. VEJA MAIS Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos Flamengo expõe racha com a CBF e mostra revolta com novo calendário: 'Desrespeita o esporte' Clube reclama de rodadas antecipadas e adiamento da Copa do Brasil e pede que decisão seja reconsiderada para ‘preservar a credibilidade’ do Brasileirão Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo A goleada também é a terceira maior da história da competição, ficando atrás apenas do 10 a 1 do Corinthians sobre o Tiradentes-PI, em 1983, e do 9 a 0 do Vasco sobre a Tuna, em 1984. Apesar da marca amarga para o Paysandu, naquele ano, o Bicola conseguiu se manter na elite do Brasileiro, fechando a disputa na 14ª colocação. Em 2005, o Papão não conseguiu repetir o feito e foi rebaixado. Agora, enquanto o Flamengo é o líder da Série A, com 46 pontos, o Paysandu amarga a lanterna da Segundona. A equipe bicolor briga para não ser rebaixada para a Terceirona, assim como o Vitória luta para não cair. O time baiano ocupa a 17ª colocação da tabela, com apenas 19 pontos em 21 jogos. Maiores goleadas dos pontos corridos: Flamengo 8 x 0 Vitória (2025) São Paulo 7 x 0 Paysandu (2004) Goiás 7 x 0 Juventude (2003) Bahia 0 x 7 Cruzeiro (2003) Internacional 7 x 1 Santos (2023) Figueirense 1 x 7 Grêmio (2008) Corinthians 7 x 1 Santos (2005) Fluminense 7 x 1 Juventude (2004) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Futebol Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão 25.08.25 17h13 SÉRIE B Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação 25.08.25 16h45 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22