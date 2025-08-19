Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos

O Paysandu voltou a ser lembrado em um levantamento sobre as maiores goleadas da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Segundo dados do site Flashscore, o clube paraense aparece entre os times mais vezes derrotados por placares elásticos na elite nacional, figurando três vezes entre resultados com seis ou mais gols de diferença.

O Papão divide a marca negativa com Santos e Juventude-RS, que também acumulam três derrotas pesadas cada. O Peixe, inclusive, chegou a esse número no último domingo (17), ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, em São Januário.

No caso do Paysandu, os resultados marcantes aconteceram nos primeiros anos do atual formato da Série A. Em 2003, o Figueirense aplicou 6 a 0 no clube bicolor. No ano seguinte, a equipe sofreu duas goleadas ainda mais emblemáticas: um 6 a 0 para o Santos e um 7 a 0 diante do São Paulo, no Morumbi — este último, até hoje, é lembrado como uma das maiores vitórias do Tricolor paulista em pontos corridos.

O rival Remo, por sua vez, não aparece em nenhuma dessas listas por estar fora da Série A desde a implementação do novo modelo de pontos corridos.

Hoje, o foco do Paysandu está longe das estatísticas históricas e se concentra na luta contra o rebaixamento na Série B. Vice-lanterna da competição com 21 pontos, o time busca uma reação imediata. No próximo domingo (24), às 16h, na Curuzu, o Papão enfrenta o Operário em um confronto direto decisivo.

Lista das maiores goleadas da Série A desde 2003:

Goiás 7 x 0 Juventude - 2003

Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 2003

São Paulo 7 x 0 Paysandu - 2004

Fluminense 7 x 1 Juventude - 2004

Corinthians 7 x 1 Santos - 2005

Figueirense 1 x 7 Grêmio - 2008

Internacional 7 x 1 Santos - 2023

Flamengo 6 x 0 Bahia - 2003

Figueirense 6 x 0 Paysandu - 2003

Athletico-PR 6 x 0 Goiás - 2004

Internacional 6 x 0 Athletico-PR - 2004

Santos 6 x 0 Paysandu - 2004

São Paulo 6 x 0 Paraná - 2007

Atlético-MG 6 x 0 Figueirense - 2012

Botafogo 6 x 0 Criciúma - 2014

Goiás 6 x 0 Palmeiras - 2014

Internacional 6 x 0 Vasco - 2015

Fortaleza 6 x 0 Red Bull Bragantino - 2022