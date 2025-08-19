Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos O Liberal 19.08.25 16h36 O Papão sofreu na mão do tricolor paulista em pleno Morumbis. (RUBENS CHIRI/PERSPECTIVA/AE) O Paysandu voltou a ser lembrado em um levantamento sobre as maiores goleadas da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Segundo dados do site Flashscore, o clube paraense aparece entre os times mais vezes derrotados por placares elásticos na elite nacional, figurando três vezes entre resultados com seis ou mais gols de diferença. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Papão divide a marca negativa com Santos e Juventude-RS, que também acumulam três derrotas pesadas cada. O Peixe, inclusive, chegou a esse número no último domingo (17), ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, em São Januário. No caso do Paysandu, os resultados marcantes aconteceram nos primeiros anos do atual formato da Série A. Em 2003, o Figueirense aplicou 6 a 0 no clube bicolor. No ano seguinte, a equipe sofreu duas goleadas ainda mais emblemáticas: um 6 a 0 para o Santos e um 7 a 0 diante do São Paulo, no Morumbi — este último, até hoje, é lembrado como uma das maiores vitórias do Tricolor paulista em pontos corridos. VEJA MAIS Paysandu tem Claudinei Oliveira e mais quatro jogadores na seleão da rodada; Remo entra com zagueiro O reconhecimento veio após a goleada bicolor sobre o Coxa, enquanto o defensor azulino se sobressaiu no empate com o Novorizontino Paysandu aplica maior goleada sofrida pelo Coritiba no Couto Pereira em mais de 20 anos Essa foi a primeira vez, desde 1953, que o clube sofreu cinco ou mais gols em partidas disputadas no Couto Pereira. 80 anos da maior goleada do Re-Pa: Paysandu vence Remo por 7 a 0 Partida histórica, realizada em 1945, permanece viva na memória dos torcedores bicolores como o maior triunfo sobre o rival. O rival Remo, por sua vez, não aparece em nenhuma dessas listas por estar fora da Série A desde a implementação do novo modelo de pontos corridos. Hoje, o foco do Paysandu está longe das estatísticas históricas e se concentra na luta contra o rebaixamento na Série B. Vice-lanterna da competição com 21 pontos, o time busca uma reação imediata. No próximo domingo (24), às 16h, na Curuzu, o Papão enfrenta o Operário em um confronto direto decisivo. Lista das maiores goleadas da Série A desde 2003: Goiás 7 x 0 Juventude - 2003 Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 2003 São Paulo 7 x 0 Paysandu - 2004 Fluminense 7 x 1 Juventude - 2004 Corinthians 7 x 1 Santos - 2005 Figueirense 1 x 7 Grêmio - 2008 Internacional 7 x 1 Santos - 2023 Flamengo 6 x 0 Bahia - 2003 Figueirense 6 x 0 Paysandu - 2003 Athletico-PR 6 x 0 Goiás - 2004 Internacional 6 x 0 Athletico-PR - 2004 Santos 6 x 0 Paysandu - 2004 São Paulo 6 x 0 Paraná - 2007 Atlético-MG 6 x 0 Figueirense - 2012 Botafogo 6 x 0 Criciúma - 2014 Goiás 6 x 0 Palmeiras - 2014 Internacional 6 x 0 Vasco - 2015 Fortaleza 6 x 0 Red Bull Bragantino - 2022 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 