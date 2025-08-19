Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos

Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos

O Liberal
fonte

O Papão sofreu na mão do tricolor paulista em pleno Morumbis. (RUBENS CHIRI/PERSPECTIVA/AE)

O Paysandu voltou a ser lembrado em um levantamento sobre as maiores goleadas da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Segundo dados do site Flashscore, o clube paraense aparece entre os times mais vezes derrotados por placares elásticos na elite nacional, figurando três vezes entre resultados com seis ou mais gols de diferença.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão divide a marca negativa com Santos e Juventude-RS, que também acumulam três derrotas pesadas cada. O Peixe, inclusive, chegou a esse número no último domingo (17), ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, em São Januário.

No caso do Paysandu, os resultados marcantes aconteceram nos primeiros anos do atual formato da Série A. Em 2003, o Figueirense aplicou 6 a 0 no clube bicolor. No ano seguinte, a equipe sofreu duas goleadas ainda mais emblemáticas: um 6 a 0 para o Santos e um 7 a 0 diante do São Paulo, no Morumbi — este último, até hoje, é lembrado como uma das maiores vitórias do Tricolor paulista em pontos corridos.

O rival Remo, por sua vez, não aparece em nenhuma dessas listas por estar fora da Série A desde a implementação do novo modelo de pontos corridos. 

Hoje, o foco do Paysandu está longe das estatísticas históricas e se concentra na luta contra o rebaixamento na Série B. Vice-lanterna da competição com 21 pontos, o time busca uma reação imediata. No próximo domingo (24), às 16h, na Curuzu, o Papão enfrenta o Operário em um confronto direto decisivo.

Lista das maiores goleadas da Série A desde 2003:

  • Goiás 7 x 0 Juventude - 2003
  • Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 2003
  • São Paulo 7 x 0 Paysandu - 2004
  • Fluminense 7 x 1 Juventude - 2004
  • Corinthians 7 x 1 Santos - 2005
  • Figueirense 1 x 7 Grêmio - 2008
  • Internacional 7 x 1 Santos - 2023
  • Flamengo 6 x 0 Bahia - 2003
  • Figueirense 6 x 0 Paysandu - 2003
  • Athletico-PR 6 x 0 Goiás - 2004
  • Internacional 6 x 0 Athletico-PR - 2004
  • Santos 6 x 0 Paysandu - 2004
  • São Paulo 6 x 0 Paraná - 2007
  • Atlético-MG 6 x 0 Figueirense - 2012
  • Botafogo 6 x 0 Criciúma - 2014
  • Goiás 6 x 0 Palmeiras - 2014
  • Internacional 6 x 0 Vasco - 2015
  • Fortaleza 6 x 0 Red Bull Bragantino - 2022
