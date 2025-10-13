Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles O Liberal 13.10.25 9h44 Deiveson Figueiredo é ex-campeão do peso-mosca (Reprodução / Instagram / Divulgação / UFC) O Deiveson Figueiredo pode ter a chance de disputar o cinturão do peso-galo (até 61 kg) em breve. Pelo menos, no que depender do atual campeão da categoria, o georgiano Merab Dvalishvili, o duelo com o Deus da Guerra pode sair do papel. Após o triunfo do paraense no UFC Rio, realizado no sábado (11), no Rio de Janeiro, sobre o estadunidense Montel Jackson, o dono do cinturão parabenizou Deiveson e disse que está o esperando para um combate. “Parabéns, Deiveson Figueiredo. Grande performance contra um adversário de alto nível. Eu estou esperando por você”, escreveu o campeão em uma publicação no X (antigo Twitter). Ambos os lutadores já haviam demonstrado interesse em se enfrentar. Dvalishvili manifestou a vontade de encarar o brasileiro logo após conquistar o cinturão da categoria, em setembro de 2024, mas o duelo ainda não aconteceu. VEJA MAIS Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida Após confusão em ringue, Popó anuncia aposentadoria do boxe: 'Foi vergonhoso' Confusão no Spaten Fight Night e agressão de Wanderlei Silva levaram Popó a anunciar fim da carreira na luta UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera Deiveson, que vinha de duas derrotas consecutivas - para Petr Yan e Cory Sandhagen -, superou Montel Jackson por decisão dividida dos juízes. O norte-americano estava há seis lutas sem perder e figurava entre os 15 melhores da divisão. O triunfo recolocou o paraense entre os possíveis desafiantes ao título. “Eu estou querendo lutar pelo cinturão, vamos ver. O Petr Yan está na vez, mas vai que ele se machuca. Eu estou à disposição do UFC, a hora que me chamar, eu estou à disposição para lutar com o Merab”, disse Figueiredo em entrevista ao UFC Brasil. Atualmente, Deiveson ocupa o sexto lugar no ranking dos galos. Dos lutadores à sua frente, apenas o chinês Song Yadong, quinto colocado, ainda não desafiou Dvalishvili pelo título. Assim, o UFC pode optar por marcar um duelo entre o paraense e o chinês para definir o próximo desafiante ao cinturão. Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson, natural de Soure, no Marajó, busca fazer história novamente e conquistar um segundo título na organização. Aos 37 anos, o “Deus da Guerra” soma 25 vitórias, cinco derrotas e um empate no cartel. Já Merab Dvalishvili está invicto há sete anos, com 14 vitórias consecutivas. O georgiano acumula 21 triunfos e quatro reveses na carreira. 