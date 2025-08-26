Capa Jornal Amazônia
Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo

Estadão Conteúdo

Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo

Chegou ao fim na madrugada desta terça-feira a curta passagem de Fábio Carille pelo Vitória. A humilhante surra de 8 a 0 sofrida diante do Flamengo no Maracanã foi a gota d'água para a diretoria, que soltou nota informando a queda do comandante.

"O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira. Rodrigo Chagas assume a equipe interinamente", oficializou o clube.

O treinador deu entrevista após a humilhante derrota cobrando "vergonha na cara" do time. Confiava em dar a volta por cima, mas pouco depois foi comunicado que não fazia mais parte dos planos, levando a culpa do histórico vexame.

Sob a direção de Carille, substituto de Thiago Carpini, agora no Juventude, foram somente nove partidas e um único triunfo. O Vitória ainda somou cinco empates e três derrotas.

Foi o sexto jogo seguido tropeçando no Brasileirão. Após 21 partidas disputadas, o time baiano soma 19 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Sob comando interino de Rodrigo Chagas, buscará apagar a má impressão daqui uma semana. No domingo, em Salvador, recebe o Atlético-MG.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Vitória

Fábio Carille

demissão
