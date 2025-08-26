Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo Estadão Conteúdo 26.08.25 1h22 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo Chegou ao fim na madrugada desta terça-feira a curta passagem de Fábio Carille pelo Vitória. A humilhante surra de 8 a 0 sofrida diante do Flamengo no Maracanã foi a gota d'água para a diretoria, que soltou nota informando a queda do comandante. "O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira. Rodrigo Chagas assume a equipe interinamente", oficializou o clube. O treinador deu entrevista após a humilhante derrota cobrando "vergonha na cara" do time. Confiava em dar a volta por cima, mas pouco depois foi comunicado que não fazia mais parte dos planos, levando a culpa do histórico vexame. Sob a direção de Carille, substituto de Thiago Carpini, agora no Juventude, foram somente nove partidas e um único triunfo. O Vitória ainda somou cinco empates e três derrotas. Foi o sexto jogo seguido tropeçando no Brasileirão. Após 21 partidas disputadas, o time baiano soma 19 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Sob comando interino de Rodrigo Chagas, buscará apagar a má impressão daqui uma semana. No domingo, em Salvador, recebe o Atlético-MG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória Fábio Carille demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REFORÇO Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear 27.08.25 18h19 SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras 27.08.25 23h57 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 MANDANTE Rangel admite que Remo está devendo em Belém, mas justifica: 'Na Série B é diferente' Goleiro do Leão faz comparação com Série A e afirma que a probabilidade de vencer fora de casa é bem maior na Série B. Remo jogo contra o Ciricúma, na próxima quinta (28), no Mangueirão, e não quer decepcionar mais uma vez o torcedor. 25.08.25 20h28 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30