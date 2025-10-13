Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

País de Gales x Bélgica disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gales x Bélgica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bélgica está invicta na vice-liderança do Grupo J das eliminatórias e soma 3 vitórias, 2 empates, 17 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o País de Gales está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

A Bélgica venceu o País de Gales por 4 a 3 durante a quarta rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Gales x Bélgica: prováveis escalações

País de Gales: Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Cullen; Brooks, Wilson, Johnson; Moore.

Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda.

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Bélgica

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45