Eslovênia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Eslovênia e Suíça jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 14h45 A Suíça goleou a Eslovênia por 3 a 0 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias (Divulgação/ Federação de Futebol da Belarus) Eslovênia x Suíça disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eslovênia x Suíça ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, a Suíça passou por vitórias de 4 a 0 sobre o Kosovo, de 3 a 0 contra a Eslovênia e de 2 a 0 sobre a Suécia. Além de sua derrota para a Suíça, a Eslovênia registrou um empate de 2 a 2 com a Suécia e outro sem gols com o Kosovo durante as rodadas passadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Eslováquia x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa Eslováquia e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Eslovênia x Suíça: prováveis escalações Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Seslar, Karnicnik; Gradisar, Sesko. Técnico: Matjaz Kek. Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Vargas, Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin. FICHA TÉCNICA Eslovênia x Suíça Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45