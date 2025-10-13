Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Eslovênia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas eliminatórias da Copa

Eslovênia e Suíça jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Suíça goleou a Eslovênia por 3 a 0 durante as rodadas passadas das eliminatórias europeias (Divulgação/ Federação de Futebol da Belarus)

Eslovênia x Suíça disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Eslovênia x Suíça ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, a Suíça passou por vitórias de 4 a 0 sobre o Kosovo, de 3 a 0 contra a Eslovênia e de 2 a 0 sobre a Suécia.

Além de sua derrota para a Suíça, a Eslovênia registrou um empate de 2 a 2 com a Suécia e outro sem gols com o Kosovo durante as rodadas passadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Eslováquia x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa
Eslováquia e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Eslovênia x Suíça: prováveis escalações

Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Seslar, Karnicnik; Gradisar, Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Vargas, Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA
Eslovênia x Suíça
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia
Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Eslovênia

Suíça

eliminatórias da copa do mundo de 2026

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa

Irlanda do Norte e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Ucrânia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Ucrânia e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

País de Gales e Bélgica jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Suécia x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Suécia e Kosovo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Futebol

Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda

O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação

13.10.25 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda