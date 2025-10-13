Eslovênia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas eliminatórias da Copa

Eslovênia x Suíça disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eslovênia x Suíça ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, a Suíça passou por vitórias de 4 a 0 sobre o Kosovo, de 3 a 0 contra a Eslovênia e de 2 a 0 sobre a Suécia.

Além de sua derrota para a Suíça, a Eslovênia registrou um empate de 2 a 2 com a Suécia e outro sem gols com o Kosovo durante as rodadas passadas.

Eslovênia x Suíça: prováveis escalações

Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Seslar, Karnicnik; Gradisar, Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Vargas, Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA

Eslovênia x Suíça

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45