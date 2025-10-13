Eslováquia x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Eslováquia x Luxemburgo disputam hoje, terça-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Anton Malatinský, em Trnava, Eslováquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eslováquia x Luxemburgo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias, Luxemburgo passou por derrotas de 3 a 1 para a Irlanda do Norte, de 1 a 0 para a Eslováquia e de 4 a 0 para a Alemanha.

Além de sua vitória sobre Luxemburgo, a Eslováquia registrou uma vitória de 2 a 0 sobre a Alemanha e uma derrota de mesmo placar para a Irlanda do Norte.

Eslováquia x Luxemburgo: prováveis escalações

Eslováquia: Dubravka; Djomber, Satka, Skriniar e Obert; Duda, Bero e Benes; Haraslin, Strelets e Suslov.

Luxemburgo: Morisz; Jans, Mahmutovic, Korac e Veiga; Olesen e Barreiro; Moreira, Sinani e Bonnert; Dardari.

FICHA TÉCNICA

Eslováquia x Luxemburgo

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Anton Malatinský, em Trnava, Eslováquia

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45