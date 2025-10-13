Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa

Irlanda do Norte x Alemanha disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Alemanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Alemanha passou por uma derrota de 2 a 0 para a Eslováquia, uma vitória de 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte e outra vitória de 4 a 0 sobre Luxemburgo.

Além de sua derrota para a Alemanha, a Irlanda do Norte registrou uma vitória de 3 a 1 sobre Luxemburgo e outra de 2 a 0 contra a Eslováquia durante as últimas rodadas.

Irlanda do Norte x Alemanha: prováveis escalações

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Spencer, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid. Técnico: Michael O'Neill.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Anton, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Alemanha

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45