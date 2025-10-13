Ucrânia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa

Ucrânia x Azerbaijão disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marechal Józef Piłsudski, em Cracóvia, Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ucrânia x Azerbaijão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0, empatou com o Azerbaijão por 1 a 1 e venceu a Islândia por 5 a 3.

Além de seu empate com a Ucrânia, o Azerbaijão soma uma derrota de 5 a 0 para a Islândia e outra de 3 a 0 para a França.

VEJA MAIS

Ucrânia x Azerbaijão: prováveis escalações

Ucrânia: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Sema; Gyokeres, Isak.

Azerbaijão: Muric; Vojvoda, Krasniqi, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslja, Rrahmani; Muriqi.

FICHA TÉCNICA

Ucrânia x Azerbaijão

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Marechal Józef Piłsudski, em Cracóvia, Polônia

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45