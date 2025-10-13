Ucrânia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 14h45 A Ucrânia e o Azerbaijão empataram por 1 a 1 nas rodadas passadas das eliminatórias europeias (X/ @UEFAEURO) Ucrânia x Azerbaijão disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marechal Józef Piłsudski, em Cracóvia, Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ucrânia x Azerbaijão ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0, empatou com o Azerbaijão por 1 a 1 e venceu a Islândia por 5 a 3. Além de seu empate com a Ucrânia, o Azerbaijão soma uma derrota de 5 a 0 para a Islândia e outra de 3 a 0 para a França. Nas rodadas passadas, a Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0, empatou com o Azerbaijão por 1 a 1 e venceu a Islândia por 5 a 3. Além de seu empate com a Ucrânia, o Azerbaijão soma uma derrota de 5 a 0 para a Islândia e outra de 3 a 0 para a França. 

Ucrânia x Azerbaijão: prováveis escalações Ucrânia: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Sema; Gyokeres, Isak. Azerbaijão: Muric; Vojvoda, Krasniqi, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslja, Rrahmani; Muriqi. FICHA TÉCNICA Ucrânia x Azerbaijão Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Marechal Józef Piłsudski, em Cracóvia, Polônia Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 15h45 