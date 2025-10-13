FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático O Liberal 13.10.25 15h44 Ricardo Gluck Paul (segundo da direita para esquerda) também é vice-presidente da CBF (Divulgação / FPF) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou de um jantar institucional oferecido pelo embaixador do Brasil no Japão, Octávio Cortês, em Tóquio. O encontro fez parte da agenda oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e teve como objetivo fortalecer o relacionamento internacional da entidade e ampliar as conexões do futebol brasileiro no exterior. Além do dirigente paraense, participaram da reunião o presidente da CBF, Samir Xaud, e os vice-presidentes Gustavo Dias e Rozenha. O encontro simboliza mais um passo na política de integração institucional da CBF com representantes diplomáticos e autoridades esportivas de outros países. VEJA MAIS Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026 Integração Institucional e Mercado Asiático Durante o jantar, foram discutidas ações de aproximação entre o futebol brasileiro e o mercado asiático, além da importância de promover trocas culturais e esportivas que contribuam para o desenvolvimento do esporte em diferentes níveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes fpf ricardo gluck paul cbf japão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático 13.10.25 15h44 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Ucrânia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelas eliminatórias da Copa País de Gales e Bélgica jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08