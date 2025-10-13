FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou de um jantar institucional oferecido pelo embaixador do Brasil no Japão, Octávio Cortês, em Tóquio. O encontro fez parte da agenda oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e teve como objetivo fortalecer o relacionamento internacional da entidade e ampliar as conexões do futebol brasileiro no exterior.

Além do dirigente paraense, participaram da reunião o presidente da CBF, Samir Xaud, e os vice-presidentes Gustavo Dias e Rozenha. O encontro simboliza mais um passo na política de integração institucional da CBF com representantes diplomáticos e autoridades esportivas de outros países.

Integração Institucional e Mercado Asiático

Durante o jantar, foram discutidas ações de aproximação entre o futebol brasileiro e o mercado asiático, além da importância de promover trocas culturais e esportivas que contribuam para o desenvolvimento do esporte em diferentes níveis.