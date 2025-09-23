Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e atual presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, não deve ter concorrentes nas próximas eleições da FPF. O empresário recebeu apoio integral dos membros e pode ser aclamado à presidência da FPF por mais um mandato.

As inscrições de chapas foram encerradas na última segunda-feira (22), e apenas Ricardo oficializou a candidatura às eleições da entidade. Por isso, não tem concorrentes no pleito. O atual presidente recebeu apoio integral do colégio eleitoral - que atualmente possui 137 membros -, algo inédito na instituição. Com a aprovação, o artigo 13 do Estatuto da entidade prevê aclamação em casos como este.

Com isso, se o processo transcorrer sem nenhum embargo, Gluck Paul ficará à frente da FPF por mais quatro anos. O segundo mandato começa no dia 26 de julho de 2026. “É um resultado que simboliza a união do futebol paraense em torno de um projeto coletivo”, disse o empresário.

VEJA MAIS

Chapa

A nova diretoria promete ser diversa e comprometida com as causas do futebol local. Entre os vices estão Hélio Paes Júnior, o Helinho, presidente do Castanhal; Ricardo Oliveira; Sandcley Monteiro, presidente do Tapajós; o advogado Emerson Dias; e Danielle Pina de Almeida Alves, diretora do Centro da Juventude (Ceju).

Gestão

Durante a sua primeira gestão, Ricardo conseguiu implementar o VAR próprio no Campeonato Paraense, que contou com transmissão nacional pela primeira vez no YouTube.

A FPF também investiu em ligas municipais e no futebol amador, com a criação da Super Liga Pará, além de projetos no futebol de base e anúncios de investimentos no futebol feminino, em parceria com a CBF.

Polêmica

Durante a gestão, Ricardo se tornou um personagem ativo na CBF e, com a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência, em articulação com o atual presidente Samir Xaud, Gluck Paul assumiu uma das cadeiras de vice da instituição.

Mas um momento de tensão também marcou sua administração na FPF. Ele e o vice-presidente Reginaldo Souza tiveram uma rusga interna, na qual Souza acusou Gluck Paul de acúmulo de funções, além de suposta fraude de assinatura.

O caso foi levado à CBF, que negou qualquer irregularidade em relação a Ricardo assumir dois cargos. Além disso, o presidente da FPF negou as acusações.

A aclamação de Ricardo Gluck Paul será oficializada em julho de 2026, quando encerra o primeiro mandato e inicia o novo.