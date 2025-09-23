Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026 O Liberal 23.09.25 11h25 Ricardo também é vice na CBF (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF) O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e atual presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, não deve ter concorrentes nas próximas eleições da FPF. O empresário recebeu apoio integral dos membros e pode ser aclamado à presidência da FPF por mais um mandato. As inscrições de chapas foram encerradas na última segunda-feira (22), e apenas Ricardo oficializou a candidatura às eleições da entidade. Por isso, não tem concorrentes no pleito. O atual presidente recebeu apoio integral do colégio eleitoral - que atualmente possui 137 membros -, algo inédito na instituição. Com a aprovação, o artigo 13 do Estatuto da entidade prevê aclamação em casos como este. Com isso, se o processo transcorrer sem nenhum embargo, Gluck Paul ficará à frente da FPF por mais quatro anos. O segundo mandato começa no dia 26 de julho de 2026. “É um resultado que simboliza a união do futebol paraense em torno de um projeto coletivo”, disse o empresário. VEJA MAIS CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação Chapa A nova diretoria promete ser diversa e comprometida com as causas do futebol local. Entre os vices estão Hélio Paes Júnior, o Helinho, presidente do Castanhal; Ricardo Oliveira; Sandcley Monteiro, presidente do Tapajós; o advogado Emerson Dias; e Danielle Pina de Almeida Alves, diretora do Centro da Juventude (Ceju). Gestão Durante a sua primeira gestão, Ricardo conseguiu implementar o VAR próprio no Campeonato Paraense, que contou com transmissão nacional pela primeira vez no YouTube. A FPF também investiu em ligas municipais e no futebol amador, com a criação da Super Liga Pará, além de projetos no futebol de base e anúncios de investimentos no futebol feminino, em parceria com a CBF. Polêmica Durante a gestão, Ricardo se tornou um personagem ativo na CBF e, com a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência, em articulação com o atual presidente Samir Xaud, Gluck Paul assumiu uma das cadeiras de vice da instituição. Mas um momento de tensão também marcou sua administração na FPF. Ele e o vice-presidente Reginaldo Souza tiveram uma rusga interna, na qual Souza acusou Gluck Paul de acúmulo de funções, além de suposta fraude de assinatura. O caso foi levado à CBF, que negou qualquer irregularidade em relação a Ricardo assumir dois cargos. Além disso, o presidente da FPF negou as acusações. A aclamação de Ricardo Gluck Paul será oficializada em julho de 2026, quando encerra o primeiro mandato e inicia o novo. 