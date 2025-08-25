Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão O Liberal 25.08.25 17h13 Curzel defendeu o Papão entre 2021 e 2022. (John Wesley / Paysandu) Peça central na vitória do Operário-PR sobre o Paysandu, pela 23ª rodada da Série B, o goleiro Elias Curzel concedeu entrevista após o jogo na Curuzu, onde parabenizou a equipe pelos três pontos e lembrou dos tempos em que vestiu a camisa do Papão da Amazônia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Eu passei praticamente dois anos aqui, bem intensos, onde me doei ao máximo por essa camisa do Paysandu. Todo mundo sabe o carinho e o respeito que tenho por essa torcida e por esse clube. Não comemorei a vitória por respeito”, afirmou o arqueiro, que esteve em Belém durante as temporadas de 2021 e 2022. Na segunda passagem, foi quando mais atuou, disputando 15 partidas entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C. Apesar de ter sido bem avaliado, com o tempo ele perdeu espaço e acabou cedendo a vaga de titular para Thiago Coelho. “Foram muito corretos comigo. Falei para os meus companheiros que seria difícil jogar aqui, por estar sempre com o estádio cheio e a torcida incentivando, passando esse calor para os jogadores.” VEJA MAIS Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. Goleiro se despede do Paysandu nas redes sociais e chama o Papão de 'Maior do Norte' Goleiro Elias Curzel deixou o clube após 15 partidas disputadas nesta temporada Embora tenha agido com respeito ao clube, Curzel não deixou de celebrar a vitória importante, que levou o Operário ao 11º lugar da tabela, com 30 pontos. “No entanto, preciso parabenizar todos pelo esforço de jogar nesse calor. Saímos de lá com 10, 12 graus. Nos doamos, entregamos. Foram três pontos de extrema importância e agora vamos pensar no próximo jogo contra o Coritiba.” A vitória imposta pelo time de Curzel causou grande crise nos bastidores do Paysandu, que se mantém na vice-lnterna da competição, com 21 pontos. Na próxima rodada (30/8), o Papão viaja para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu elias curzel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão 25.08.25 17h13 SÉRIE B Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação 25.08.25 16h45 Futebol Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça 25.08.25 16h23 TRANSFER BAN Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27) 25.08.25 14h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50