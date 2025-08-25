Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube

O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão

O Liberal
fonte

Curzel defendeu o Papão entre 2021 e 2022. (John Wesley / Paysandu)

Peça central na vitória do Operário-PR sobre o Paysandu, pela 23ª rodada da Série B, o goleiro Elias Curzel concedeu entrevista após o jogo na Curuzu, onde parabenizou a equipe pelos três pontos e lembrou dos tempos em que vestiu a camisa do Papão da Amazônia.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Eu passei praticamente dois anos aqui, bem intensos, onde me doei ao máximo por essa camisa do Paysandu. Todo mundo sabe o carinho e o respeito que tenho por essa torcida e por esse clube. Não comemorei a vitória por respeito”, afirmou o arqueiro, que esteve em Belém durante as temporadas de 2021 e 2022.

Na segunda passagem, foi quando mais atuou, disputando 15 partidas entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C. Apesar de ter sido bem avaliado, com o tempo ele perdeu espaço e acabou cedendo a vaga de titular para Thiago Coelho.

“Foram muito corretos comigo. Falei para os meus companheiros que seria difícil jogar aqui, por estar sempre com o estádio cheio e a torcida incentivando, passando esse calor para os jogadores.”

VEJA MAIS

image Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna
Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos

image Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B
Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida.

image Goleiro se despede do Paysandu nas redes sociais e chama o Papão de 'Maior do Norte'
Goleiro Elias Curzel deixou o clube após 15 partidas disputadas nesta temporada

Embora tenha agido com respeito ao clube, Curzel não deixou de celebrar a vitória importante, que levou o Operário ao 11º lugar da tabela, com 30 pontos. “No entanto, preciso parabenizar todos pelo esforço de jogar nesse calor. Saímos de lá com 10, 12 graus. Nos doamos, entregamos. Foram três pontos de extrema importância e agora vamos pensar no próximo jogo contra o Coritiba.”

A vitória imposta pelo time de Curzel causou grande crise nos bastidores do Paysandu, que se mantém na vice-lnterna da competição, com 21 pontos. Na próxima rodada (30/8), o Papão viaja para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

elias curzel

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube

O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão

25.08.25 17h13

SÉRIE B

Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B

Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação

25.08.25 16h45

Futebol

Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes

Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça

25.08.25 16h23

TRANSFER BAN

Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites

Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27)

25.08.25 14h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

Futebol

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'

Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

25.08.25 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda