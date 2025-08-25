Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube

Peça central na vitória do Operário-PR sobre o Paysandu, pela 23ª rodada da Série B, o goleiro Elias Curzel concedeu entrevista após o jogo na Curuzu, onde parabenizou a equipe pelos três pontos e lembrou dos tempos em que vestiu a camisa do Papão da Amazônia.

“Eu passei praticamente dois anos aqui, bem intensos, onde me doei ao máximo por essa camisa do Paysandu. Todo mundo sabe o carinho e o respeito que tenho por essa torcida e por esse clube. Não comemorei a vitória por respeito”, afirmou o arqueiro, que esteve em Belém durante as temporadas de 2021 e 2022.

Na segunda passagem, foi quando mais atuou, disputando 15 partidas entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C. Apesar de ter sido bem avaliado, com o tempo ele perdeu espaço e acabou cedendo a vaga de titular para Thiago Coelho.

“Foram muito corretos comigo. Falei para os meus companheiros que seria difícil jogar aqui, por estar sempre com o estádio cheio e a torcida incentivando, passando esse calor para os jogadores.”

Embora tenha agido com respeito ao clube, Curzel não deixou de celebrar a vitória importante, que levou o Operário ao 11º lugar da tabela, com 30 pontos. “No entanto, preciso parabenizar todos pelo esforço de jogar nesse calor. Saímos de lá com 10, 12 graus. Nos doamos, entregamos. Foram três pontos de extrema importância e agora vamos pensar no próximo jogo contra o Coritiba.”

A vitória imposta pelo time de Curzel causou grande crise nos bastidores do Paysandu, que se mantém na vice-lnterna da competição, com 21 pontos. Na próxima rodada (30/8), o Papão viaja para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé.