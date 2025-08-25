Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. O Liberal 25.08.25 12h00 Foram vendidos exatos 9.606 ingressos. A esse número somam-se 1.976 gratuidades, totalizando 11.582 torcedores presentes () No último domingo (24), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu reencontrou sua torcida na Curuzu. Mais de 11 mil torcedores compareceram ao estádio com a esperança de ver o time bicolor voltar a vencer na competição. Contudo, a expectativa foi frustrada pela derrota de virada por 2 a 1 para o Operário-PR. Segundo o documento oficial, foram vendidos exatos 9.606 ingressos. A esse número somam-se 1.976 gratuidades, totalizando 11.582 torcedores presentes. Esse foi o público total da partida. A arrecadação bruta com a venda de ingressos foi de R$ 406.765,00. VEJA MAIS VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor Desse montante, foram deduzidas as despesas do evento — como seguro, arbitragem, policiamento, taxa da federação, INSS, despesas operacionais, entre outras — que somaram R$ 144.328,68. Com isso, o clube fechou a noite com um lucro líquido de R$ 262.436,32. Os torcedores presentes viram, mais uma vez, o time não corresponder dentro de campo. A equipe bicolor não sabe o que é vencer há seis partidas e atualmente ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas 21 pontos, podendo terminar a rodada na última colocação da tabela. A próxima partida do Papão da Curuzu é neste sábado (30), contra o CRB-AL, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+ nas plataformas digitais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu renda arrecadação paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 AINDA EXISTE ESPERANÇA Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar' Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B 24.08.25 20h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00