Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B

Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida.

O Liberal
fonte

Foram vendidos exatos 9.606 ingressos. A esse número somam-se 1.976 gratuidades, totalizando 11.582 torcedores presentes ()

No último domingo (24), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu reencontrou sua torcida na Curuzu. Mais de 11 mil torcedores compareceram ao estádio com a esperança de ver o time bicolor voltar a vencer na competição. Contudo, a expectativa foi frustrada pela derrota de virada por 2 a 1 para o Operário-PR.

Segundo o documento oficial, foram vendidos exatos 9.606 ingressos. A esse número somam-se 1.976 gratuidades, totalizando 11.582 torcedores presentes. Esse foi o público total da partida. A arrecadação bruta com a venda de ingressos foi de R$ 406.765,00.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais
Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

image Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'
Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

Desse montante, foram deduzidas as despesas do evento — como seguro, arbitragem, policiamento, taxa da federação, INSS, despesas operacionais, entre outras — que somaram R$ 144.328,68. Com isso, o clube fechou a noite com um lucro líquido de R$ 262.436,32.

Os torcedores presentes viram, mais uma vez, o time não corresponder dentro de campo. A equipe bicolor não sabe o que é vencer há seis partidas e atualmente ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas 21 pontos, podendo terminar a rodada na última colocação da tabela.

A próxima partida do Papão da Curuzu é neste sábado (30), contra o CRB-AL, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+ nas plataformas digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

renda

arrecadação paysandu

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B

Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida.

25.08.25 12h00

Futebol

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'

Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

25.08.25 9h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

AINDA EXISTE ESPERANÇA

Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar'

Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B

24.08.25 20h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

25.08.25 7h00

futebol

Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16

Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios

25.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda