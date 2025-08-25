Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B

No último domingo (24), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu reencontrou sua torcida na Curuzu. Mais de 11 mil torcedores compareceram ao estádio com a esperança de ver o time bicolor voltar a vencer na competição. Contudo, a expectativa foi frustrada pela derrota de virada por 2 a 1 para o Operário-PR.

Segundo o documento oficial, foram vendidos exatos 9.606 ingressos. A esse número somam-se 1.976 gratuidades, totalizando 11.582 torcedores presentes. Esse foi o público total da partida. A arrecadação bruta com a venda de ingressos foi de R$ 406.765,00.

Desse montante, foram deduzidas as despesas do evento — como seguro, arbitragem, policiamento, taxa da federação, INSS, despesas operacionais, entre outras — que somaram R$ 144.328,68. Com isso, o clube fechou a noite com um lucro líquido de R$ 262.436,32.

Os torcedores presentes viram, mais uma vez, o time não corresponder dentro de campo. A equipe bicolor não sabe o que é vencer há seis partidas e atualmente ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas 21 pontos, podendo terminar a rodada na última colocação da tabela.

A próxima partida do Papão da Curuzu é neste sábado (30), contra o CRB-AL, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+ nas plataformas digitais.