Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor Aila Beatriz Inete 25.08.25 9h50 Goleiro afirmou que o Papão ainda pode reverter a situação (Jorge Luís Totti/Paysandu) O goleiro Gabriel Mesquita foi um dos personagens da partida entre Paysandu e Operário-PR, no último domingo (23), na Curuzu, onde o time perdeu por 2 a 1. O arqueiro acabou saindo mal, derrubou Kleiton na área e o juiz marcou o pênalti que deu origem ao segundo gol do Fantasma. Após a partida, o jogador lamentou o resultado, mas assumiu o erro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Triste pelo resultado. Dentro de casa, com a nossa torcida, a gente esperava dar essa alegria para eles. No futebol, a gente trabalha para não errar e, infelizmente, eu cometi um erro que foi crucial para o resultado da partida. Mas eu sou homem para continuar trabalhando", disse Gabriel, que também pediu para a torcida seguir acreditando no time e garantiu que o Bicola não vai cair. "Garanto para a nossa torcida que o nosso time não vai cair, [porque] aqui tem um grupo de homens fortes e guerreiros. A gente vai assumir essa responsabilidade e sair dessa situação juntos. Vamos trabalhar muito em equipe para sair junto dessa situação", completou o goleiro. VEJA MAIS Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar' Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 O Paysandu saiu na frente, com um gol de Diogo Oliveira. Contudo, no final do primeiro tempo, o time bicolor cedeu o empate e sofreu a virada logo nos minutos iniciais da segunda etapa. No decorrer do jogo, a equipe não conseguiu criar chances claras nem ser efetiva nas tentativas de finalização. Em resposta ao jornalista da Rádio Liberal+, Rodolfo Souza, que perguntou sobre o baixo aproveitamento do Papão em casa, Gabriel disse que "alguns erros" têm prejudicado a equipe na busca pela vitória. Mesmo com a situação delicada, o goleiro destacou que o clube ainda tem tempo de reagir na competição. "Isso é frustrante", afirmou o jogador. "A gente batalha para conseguir os resultados, mas infelizmente alguns erros estão sendo cruciais para a não conquista em casa. Hoje, infelizmente, eu errei, mas é continuar trabalhando para continuar dando resultado positivo para a nossa torcida e tentar sair dessa situação. Ainda não tem nada perdido, ainda tem 15 jogos para nós fazermos", finalizou. Com a derrota, o Bicola segue na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos, mas pode retornar para a lanterna caso o Amazonas-AM empate ou vença o Avaí-SC nesta segunda-feira (25). 